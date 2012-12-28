Липчанка стала жертвой «фальшивого» предсказателя будущего

«Настоящего» мага она потом обнаружила в Интернете, но было поздно, деньги за услугу она уже перевела ясновидцу-самозванцу

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 38-летняя липчанка искала «ясновидца», чтобы он предсказал ей будущее. В социальной сети она нашла тематическую страницу, где маги за денежное вознаграждение обещали невероятные результаты. Выбрав мужчину-медиума, она начала с ним переписку.– Лжепредсказатель предложил ей два варианта приема: через видеосвязь или при личной встрече. Липчанка согласилась поделиться своими проблемами в онлайн-формате, поскольку это было дешевле на 10 тысяч рублей, чем личный приём. Обязательным условием медиум назвал полную предоплату. Деньги нужно было перевести на карту. Она перечислила 10 тысяч рублей на его карту. Выполнив все требования посредника общения с высшими силами, женщина стала ждать. Он не планировал ей помогать - мошенник удалил с ней переписку и перестал отвечать на её сообщения. Позже в другой социальной сети липчанка обнаружила страницу мужчины, идентичную профилю «мага». Оказывается, злоумышленник скопировал данные реального пользователя и от его имени предоставлял услуги экстрасенса, – рассказали в полиции.