Липецкая вечЁрка: подробности драки с дворником, два дня под машиной и 7 «КамАЗов» мусора в квартире
Общество
440
сегодня, 20:24
5
Липецкая вечЁрка: подробности драки с дворником, два дня под машиной и 7 «КамАЗов» мусора в квартире
Сегодня, 19 июля, суд арестовал подозреваемых в избиении дворника, врачи борются за здоровье рыбака, который два дня провел под автомобилем, и никто не знает, что делать с женщиной, которая носит в квартиру мусор.
Напомним, утром 16 июля на улице Замятина был избит 67-летний дворник УК «Университетская», досталось и его жене. Пожилой мужчина до сих пор находится в больнице.
Надо отметить, что в суде выяснились неожиданные подробности драки. Девушка одного из молодых людей рассказала свою версию случившегося. По ее словам, молодой человек вынужден был защищать ее от агрессивного деда. На этой версии настаивали и Тимур Халматов с Алексеем Тонкодубенко.
Новость с подробностями про драку очень быстро набрала большое количество комментариев. Читатели GOROD48 отнеслись к ней неоднозначно.
«В этой ситуации нужно разбираться. Тут явно не все так однозначно. И осуждать (не судить) парня с точки зрения морали не совсем справедливо. Да, согласен, старших надо уважать. Но скажите, как к примеру быть если человек преклонного возраста оскорбляет вас и кидается на вас с кулаками? Он что имеет право в силу возраста?» — спросил Прометей.
«Сказка Ганса Христиана Андерсона», — считает Лип.
«В озвученной легенде несомненно чувствуется рука адвоката. Теперь любую версию можно сочинить», — уверен Да уж.
«Это теперь называется самооборона — бить лежачего на земле старика ногой по голове?» — не понял Ганс христиан андерсен.
«Не всё так просто и однозначно в этой истории. К сожалению, представители старшего поколения считают, что могут оскорблять молодых людей только потому, что они молодые. Агрессия порождает агрессию. Что и случилось в этой ситуации. Но ситуация не простая. Я бы не стала огульно обвинять молодых людей во всех смертных грехах. Да, виноваты. Но и дворник мог в этот момент промолчать. Живут в одном подъезде. Будут ребята трезвыми, подойди и поговори по-нормальному, по-человечески. Без матерщины и оскорблений», — написал Однако.
«Очень интересно, теперь вообще ни чего не понятно, деда показания нужны», — включилась в дискуссию Баба Нюра.
«Теперь наговорят с три короба, а факт остается фактом — покалечили человека! Отвечать нужно», — уверена Гостья.
Врачи ожогового центра борются за жизнь рыбака, который два дня провел под автомобилем. 68-летний мужчина отправился на рыбалку, однако, когда ехал по полю, съехал в кювет и перевернулся вместе с машиной, на него вытек горяий тосол.
Выбраться из ловушки ему удалось лишь через два дня. В результате рыбак получил черепно-мозговую травму, сломал ребра и ключицу и повредил позвоночник. Врачи также диагностировали у него ожоги 23% тела.
«Страшно! Два дня никто не искал человека? Раньше соседи били тревогу, если родных не было, а человек пропал! А теперь никто никому не нужен. Выздоровления пострадавшему!» — написала Человечность.
Из квартиры в поселке Дачный вывезли семь «КамАЗов» мусора. Об этом сегодня рассказала депутатам горсовета руководитель управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Оксана Богатикова.
История трагичная с какой стороны на нее не посмотри. В квартире живут мать и дочь. Именно мать и начала забивать жилье мусором. Власти обратились в суд за разрешением о принудительной госпитализации. Женщину положили в психиатрическую больницу, которая находится в селе Плеханово. Однако после лечения она взялась за старое. Соседи в ужасе.
Для справки, людей, которые приносят домой мусор, называют хордерами. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения признала, что это болезнью.
Что делать с жильцами «нехорошей квартиры» и как помочь их соседям, никто не знает.
«Полный тупик, как же нормальные жильцы зависят от психически больных и асоциальных людей, полное бессилие властей, и всё по закону, а людям жить рядом с этими ненормальными. Не ужели ничего нельзя сделать», — написал Александр Н.
«В мэрии сидят не умные люди: «Эта женщина ничего не боится!» Эта женщина больна, уважаемые! И хорошо, что ваши родные не больны таким заболеванием! Такого человека одного не оставить, вот и дочь с ней сидит видимо! «Ходили из соцзащиты и перестали!», — этими словами все и сказано! Никто никому не нужен! А таких больных нужно лечить постоянно, нужна машина, чтобы возить по врачам, в психиатрическую клинику. Нужна помощь! Отвезли раз и вся помощь! А лекарства какие дорогие! А их ей пить постоянно нужно», — встала на защиту больных Человечность.
«Почему из муниципальной квартиры нельзя выселить психически нездорового человека, создающего угрозу соседям и имеющих задолженность по платежам? В лечебное учреждение определить маму насовсем, раз, как видим, лечение не помогает. Почему должны страдать соседи?» — спросила Липчанка.
«У нас в соседнем доме тоже семья жила: жена, муж и их взрослая дочь. Муж умер, так жена и дочь его не хоронили, так и лежал на кровати, пока запах не пошёл. И после случившегося мать и дочь тут же отправили в Плеханово. Квартира много-много лет стоит пустая», — рассказала жуткую историю Лиза.
Сегодня немного похолодало, и в выходные будет комфортная погода без дождей. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от +26 до +28 градусов.
И обратите внимание, с 22 июля перекроют движение транспорта по улице Коммунальной, в районе дома №14. Там будут ремонтировать тепловую магистраль.
1
0
0
0
1
Комментарии (5)