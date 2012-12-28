Липецкая вечЁрка: подробности драки с дворником, два дня под машиной и 7 «КамАЗов» мусора в квартире

Сегодня, 19 июля, суд арестовал подозреваемых в избиении дворника, врачи борются за здоровье рыбака, который два дня провел под автомобилем, и никто не знает, что делать с женщиной, которая носит в квартиру мусор.