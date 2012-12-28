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Общество
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42 минуты назад
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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 20 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители двух районов, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут к дому № 20 по бульвару Шубина, № 15 по улице Краснознаменной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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