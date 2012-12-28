На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители двух районов, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 13, 15, 21 по улице Краснознаменной, №№ 8, 10 по улице Шаталовой, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 10 по улице Молодежной, № 24 по улице 6 Гвардейской Дивизии.Воду подвезут к дому № 20 по бульвару Шубина, № 15 по улице Краснознаменной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.