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А знаете ли вы
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40 минут назад

А знаете ли вы, как в День города смыло Юлию Савичеву

GOROD48 рассказывал, как Липецк начинал праздновать день города, как праздник стал двойным — совмещенным с Днем металлурга. Сегодня мы решили вспомнить о казусах, происходивших во время празднований, о «фишках» подготовленных организаторами и различных масштабных подарках, которые город получал в свой день рождения.

День города в Липецке начали праздновать в 1993 году, когда мэр Анатолий Савенков подписал постановление об учреждении такого праздника. Отмечали его в конце мая и довольно скромно. Лишь через три года, в 1996-м, праздник стал масштабным: с гуляниями и салютом в течение трех дней — 17, 18 и 19 мая.

В 1996 году празднества начались на Комсомольском пруду, куда на шлюпке приплыл Петр Первый, а затем по центру города прошло костюмированное шествие. Праздник продолжился концертом на площади Ленина и салютом.

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С 2003 года День города стал отмечаться в июле совместно с Днем металлурга, и уже грандиозно. 90-е завершились, начался бурный рост экономики и липчане отжигали, как говорится «на все деньги».

В июле 2003-го был открыт памятник летчикам Кривенкову и Шерстобитову на площади авиаторов, запущено троллейбусное сообщение на Сокол. Правда оно будет функционировать недолго. Весь троллейбус в Липецке вскоре ликвидируют как «класс», как вид пассажирского транспорта.

 


На видео телекомпании «ТВК» Дни города в конце 90-х - начале «нулевых»

В 2005 году город к своему Дню рождения получил два шикарных подарка — реконструированные набережную и бульвар на улице Неделина, с которой убрали древние избушки, трамвайные пути и наконец-то сделали ровную дорогу, и тротуары.

Кстати, основная площадка Дни города постоянно перемещалась по Липецку. Праздник начали отмечать на площади Ленина, затем на Манеже у снесенного позже «Юбилейного», у Дворца спорта «Звездный», где для липчан пела София Ротару, на набережной.

В 2006 году как раз на построенной годом ранее набережной гвоздем программы должно было стать выступление певицы Юлий Савичевой, голос которой в то время звучал из каждого утюга.

Тысячи липчан пришли на набережную, чтобы в живую услышать «Если в сердце живет любовь» — тему мегапопулярного тогда сериала «Не родись красивой», который только-только закончился по ТВ.

Но «Не смотри по сторонам» так и не зазвучало со сцены: начался сильнейший ливень с ураганными порывами ветра. Сцену буквально разобрало по частям, и организаторы певицу не выпустили. Большинство же зрителей разбежались с набережной. Юля так и не выступила в Липецке, о чем потом рассказывала с сожалением российским СМИ

Как это было — на фото Александра Соколова

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Но если Юлию Савичеву в июле 2006-го года липчане так и не увидели, то несколько часов весь город аблюдал НЛО. Летним вечером над Липецком от Сокола к проспекту Победы проплыли три светящихся шара. Тогда липчане атаковали звонками все СМИ и экстренные службы. Как потом расскажет начальник липецкого авиацентра Александр Харчевский, горожане видели метеозонд, запущенный по заказу картографов для получения снимков из стратосферы.



Запуски фонтанов и яркие до трагичности празднования липчан

Липецк продолжал обрастать жирком, и позволять себе крупные объекты. К Дню города в 2007 году открылся каскад фонтанов на Петровском спуске и музыкальный фонтан с подсветкой на площади Петра.

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Буквально в последние дни работы над каскадом фонтанов на одной из ведущих к нему аллей Петровского спуска произошла курьезная авария: перевернулся грузовик «КамАЗ» с 10 тоннами песка. От сползания на дорогу машину удержало дерево.

Оказалось, что тяжелый грузовик продавил покрытие аллеи и одно из колес ушло в яму. Водитель грузовика успел выпрыгнуть из кабины.

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Закончился День города-2007 концертом Виктории Дайнеко, одной из выпускниц популярной в то время «Фабрики звезд». Посмотреть на «фабрикантку» пришли тысячи липчан, а над их головами показывал трюки канатоходец!

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После концерта Виктории липчане оставили на площади Петра Великого горы мусора. Коммунальщики начали убирать площадь в пять утра, а закончили только к 10:00. С площади вывезли 30 (!) кубометров мусора

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В праздничную ночь с 15 на 16 июля с клумбы перед ОЦКНТ украли фигуру павлина, а на Соколе взорвался загоревшийся прямо в закрытом гараже автомобиль. Внутри гаража находился 46-летний местный житель, который погиб. И в ту же ночь на улице Юных Натуралистов 21-летний липчанин застрял в вентиляционной шахте жилого дома между 9 и 10 этажами. Как и зачем он туда попал, парень объяснить не смог.

Мог себе позволить «выпендриться» Липецк и в следующий День города. Мэрия заказала фейерверк, который доселе запускали только в Каннах — «поющий» салют. К Дню города впервые была написана специальная программа, позволяющая запускать салют под музыку, в точном соответствии с её темпом и динамикой. В качестве композиции была выбрана песня о Липецке на музыку И. Цирлина. Композицию обработали по-новому, сделав её более динамичной. Когда над площадью Петра звучали слова о любви к Липецку, в небе раскрылось огненное сердце. Всего в небо пиротехники выпустили 250 залпов, которые произвели еще около 500 разрывов.

А в 2009 году накануне дня города на вершине Эльбруса водрузил флаг города липчанин Евгений Боровских. О чем и сообщил наш сайт. Тогда никто и думать не мог, что через десяток лет Евгению Боровских покорятся другие вершины, он станет мэром Ельца и его будут «сватать» на пост мэра Липецка.

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Последующие Дни города тоже мэрия также проводила щедро. Причем различные изыски оплачивали спонсоры, в основном НЛМК или депутат Госдумы миллиардер Николай Борцов. Кто только не выступал на сцене перед «Октябрем». Пели липчанами даже мировые звезды — Baccara и Bad Boys Blue.




  В 2019 году главные торжества снова проходили на Набережной. Главным действом стало выступление пилотажной группы «Соколы России». Липецкие летчики показывали фигуры высшего пилотаж 23 минуты, и за ними наблюдали 100 000 липчан.



Визиты в соцслагерь, гости из-за рубежа

Ну и по традиции совершим путешествие в век двадцатый, вспомним, как в Липецке отмечали День металлургов. Именно этот праздник тогда был главным для города.

Накануне этого дня металлургов чествовали в коллективах, в горкоме о обкоме партии. Передовикам вручали грамоты и медали, премии. Выносить праздники на улицу поначалу не было принято.

В шестидесятых годах к липецким металлургом приезжали делегации из стран соцлагеря. На Новолипецком заводе проходили практику и работали специалисты из стран Варшавского договора. С их участием проходили международные встречи.

В мае 1968 года делегация липецких металлургов, включая творческий коллектив НЛМЗ, побывала в Польше, где праздник в честь этой профессии проходит в мае. А уже в июле поляки нанесли ответный визит в Липецк, и ансамбль польских металлургов дал для липчан концерт.

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В 1976 году на День металлурга в Липецк приехал супермодный в то время поэт Евгений Евтушенко. После встреч с рабочими металлургических профессии Евтушенко в «Звездном» встретился и с липчанами.

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Основные же мероприятия в День металлурга проходили на стадионе «Металлург». В 1980-й, олимпийский год на стадионе прошел парад физкультурников и металлургов, он отмечался олимпийской символикой.

А в 1982 году на стадионе футболисты «Металлурга» сыграли с командой из города-побратима Котбуса (ГДР) «Активист». Встреча закончилась победой липчан со счетом 2:1. Но немцы не огорчились. Они прошлись парадом по стадиону вместе со спортивными коллективами Липецка. Также в этот день на стадионе прошел автопробег украшенных машин.

ГДР футбол.jpg




а знаете ли вы
краеведение
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