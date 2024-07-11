Липецкая вечЁрка: подробности драки с дворником, два дня под машиной и 7 «КамАЗов» мусора в квартире
А знаете ли вы
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40 минут назад
А знаете ли вы, как в День города смыло Юлию Савичеву
GOROD48 рассказывал, как Липецк начинал праздновать день города, как праздник стал двойным — совмещенным с Днем металлурга. Сегодня мы решили вспомнить о казусах, происходивших во время празднований, о «фишках» подготовленных организаторами и различных масштабных подарках, которые город получал в свой день рождения.
В 1996 году празднества начались на Комсомольском пруду, куда на шлюпке приплыл Петр Первый, а затем по центру города прошло костюмированное шествие. Праздник продолжился концертом на площади Ленина и салютом.
С 2003 года День города стал отмечаться в июле совместно с Днем металлурга, и уже грандиозно. 90-е завершились, начался бурный рост экономики и липчане отжигали, как говорится «на все деньги».
В июле 2003-го был открыт памятник летчикам Кривенкову и Шерстобитову на площади авиаторов, запущено троллейбусное сообщение на Сокол. Правда оно будет функционировать недолго. Весь троллейбус в Липецке вскоре ликвидируют как «класс», как вид пассажирского транспорта.
На видео телекомпании «ТВК» Дни города в конце 90-х - начале «нулевых»
В 2005 году город к своему Дню рождения получил два шикарных подарка — реконструированные набережную и бульвар на улице Неделина, с которой убрали древние избушки, трамвайные пути и наконец-то сделали ровную дорогу, и тротуары.
Кстати, основная площадка Дни города постоянно перемещалась по Липецку. Праздник начали отмечать на площади Ленина, затем на Манеже у снесенного позже «Юбилейного», у Дворца спорта «Звездный», где для липчан пела София Ротару, на набережной.
В 2006 году как раз на построенной годом ранее набережной гвоздем программы должно было стать выступление певицы Юлий Савичевой, голос которой в то время звучал из каждого утюга.
Тысячи липчан пришли на набережную, чтобы в живую услышать «Если в сердце живет любовь» — тему мегапопулярного тогда сериала «Не родись красивой», который только-только закончился по ТВ.
Но «Не смотри по сторонам» так и не зазвучало со сцены: начался сильнейший ливень с ураганными порывами ветра. Сцену буквально разобрало по частям, и организаторы певицу не выпустили. Большинство же зрителей разбежались с набережной. Юля так и не выступила в Липецке, о чем потом рассказывала с сожалением российским СМИ.
Как это было — на фото Александра Соколова
Но если Юлию Савичеву в июле 2006-го года липчане так и не увидели, то несколько часов весь город аблюдал НЛО. Летним вечером над Липецком от Сокола к проспекту Победы проплыли три светящихся шара. Тогда липчане атаковали звонками все СМИ и экстренные службы. Как потом расскажет начальник липецкого авиацентра Александр Харчевский, горожане видели метеозонд, запущенный по заказу картографов для получения снимков из стратосферы.
Запуски фонтанов и яркие до трагичности празднования липчан
Липецк продолжал обрастать жирком, и позволять себе крупные объекты. К Дню города в 2007 году открылся каскад фонтанов на Петровском спуске и музыкальный фонтан с подсветкой на площади Петра.
Буквально в последние дни работы над каскадом фонтанов на одной из ведущих к нему аллей Петровского спуска произошла курьезная авария: перевернулся грузовик «КамАЗ» с 10 тоннами песка. От сползания на дорогу машину удержало дерево.
Оказалось, что тяжелый грузовик продавил покрытие аллеи и одно из колес ушло в яму. Водитель грузовика успел выпрыгнуть из кабины.
Закончился День города-2007 концертом Виктории Дайнеко, одной из выпускниц популярной в то время «Фабрики звезд». Посмотреть на «фабрикантку» пришли тысячи липчан, а над их головами показывал трюки канатоходец!
После концерта Виктории липчане оставили на площади Петра Великого горы мусора. Коммунальщики начали убирать площадь в пять утра, а закончили только к 10:00. С площади вывезли 30 (!) кубометров мусора.
В праздничную ночь с 15 на 16 июля с клумбы перед ОЦКНТ украли фигуру павлина, а на Соколе взорвался загоревшийся прямо в закрытом гараже автомобиль. Внутри гаража находился 46-летний местный житель, который погиб. И в ту же ночь на улице Юных Натуралистов 21-летний липчанин застрял в вентиляционной шахте жилого дома между 9 и 10 этажами. Как и зачем он туда попал, парень объяснить не смог.
Мог себе позволить «выпендриться» Липецк и в следующий День города. Мэрия заказала фейерверк, который доселе запускали только в Каннах — «поющий» салют. К Дню города впервые была написана специальная программа, позволяющая запускать салют под музыку, в точном соответствии с её темпом и динамикой. В качестве композиции была выбрана песня о Липецке на музыку И. Цирлина. Композицию обработали по-новому, сделав её более динамичной. Когда над площадью Петра звучали слова о любви к Липецку, в небе раскрылось огненное сердце. Всего в небо пиротехники выпустили 250 залпов, которые произвели еще около 500 разрывов.
А в 2009 году накануне дня города на вершине Эльбруса водрузил флаг города липчанин Евгений Боровских. О чем и сообщил наш сайт. Тогда никто и думать не мог, что через десяток лет Евгению Боровских покорятся другие вершины, он станет мэром Ельца и его будут «сватать» на пост мэра Липецка.
Последующие Дни города тоже мэрия также проводила щедро. Причем различные изыски оплачивали спонсоры, в основном НЛМК или депутат Госдумы миллиардер Николай Борцов. Кто только не выступал на сцене перед «Октябрем». Пели липчанами даже мировые звезды — Baccara и Bad Boys Blue.
В 2019 году главные торжества снова проходили на Набережной. Главным действом стало выступление пилотажной группы «Соколы России». Липецкие летчики показывали фигуры высшего пилотаж 23 минуты, и за ними наблюдали 100 000 липчан.
Визиты в соцслагерь, гости из-за рубежа
Ну и по традиции совершим путешествие в век двадцатый, вспомним, как в Липецке отмечали День металлургов. Именно этот праздник тогда был главным для города.
Накануне этого дня металлургов чествовали в коллективах, в горкоме о обкоме партии. Передовикам вручали грамоты и медали, премии. Выносить праздники на улицу поначалу не было принято.
В шестидесятых годах к липецким металлургом приезжали делегации из стран соцлагеря. На Новолипецком заводе проходили практику и работали специалисты из стран Варшавского договора. С их участием проходили международные встречи.
В мае 1968 года делегация липецких металлургов, включая творческий коллектив НЛМЗ, побывала в Польше, где праздник в честь этой профессии проходит в мае. А уже в июле поляки нанесли ответный визит в Липецк, и ансамбль польских металлургов дал для липчан концерт.
В 1976 году на День металлурга в Липецк приехал супермодный в то время поэт Евгений Евтушенко. После встреч с рабочими металлургических профессии Евтушенко в «Звездном» встретился и с липчанами.
Основные же мероприятия в День металлурга проходили на стадионе «Металлург». В 1980-й, олимпийский год на стадионе прошел парад физкультурников и металлургов, он отмечался олимпийской символикой.
А в 1982 году на стадионе футболисты «Металлурга» сыграли с командой из города-побратима Котбуса (ГДР) «Активист». Встреча закончилась победой липчан со счетом 2:1. Но немцы не огорчились. Они прошлись парадом по стадиону вместе со спортивными коллективами Липецка. Также в этот день на стадионе прошел автопробег украшенных машин.
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