А знаете ли вы, как в День города смыло Юлию Савичеву

GOROD48 рассказывал, как Липецк начинал праздновать день города, как праздник стал двойным — совмещенным с Днем металлурга. Сегодня мы решили вспомнить о казусах, происходивших во время празднований, о «фишках» подготовленных организаторами и различных масштабных подарках, которые город получал в свой день рождения.

День города в Липецке начали праздновать в 1993 году, когда мэр Анатолий Савенков подписал постановление об учреждении такого праздника. Отмечали его в конце мая и довольно скромно. Лишь через три года, в 1996-м, праздник стал масштабным: с гуляниями и салютом в течение трех дней — 17, 18 и 19 мая.В 1996 году празднества начались на Комсомольском пруду, куда на шлюпке приплыл Петр Первый, а затем по центру города прошло костюмированное шествие. Праздник продолжился концертом на площади Ленина и салютом.С 2003 года День города стал отмечаться в июле совместно с Днем металлурга, и уже грандиозно. 90-е завершились, начался бурный рост экономики и липчане отжигали, как говорится «на все деньги».В июле 2003-го был открыт памятник летчикам Кривенкову и Шерстобитову на площади авиаторов, запущено троллейбусное сообщение на Сокол. Правда оно будет функционировать недолго. Весь троллейбус в Липецке вскоре ликвидируют как «класс», как вид пассажирского транспорта.

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