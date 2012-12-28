Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром

Сегодня, 9 апреля, в Липецкой области объявляли воздушную тревогу, Евгения Уваркина разъяснила, сколько придется платить за отопление в апреле, и вот-вот стартует конкурс на должность мэра Липецка.