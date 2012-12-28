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Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Общество
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42 минуты назад
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Сегодня, 9 апреля, в Липецкой области объявляли воздушную тревогу, Евгения Уваркина разъяснила, сколько придется платить за отопление в апреле, и вот-вот стартует конкурс на должность мэра Липецка.
Через час тревогу отменили. Никаких официальных сообщений о причине ее введения не было.
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области уже второй раз с начала апреля. В первый раз такой режим вводился в минувшее воскресенье.
«Если не влияет на нормальную жизнь, тогда зачем? Будет, как мальчик и «волки, волки...», — написал Кузя.
«Да хоть бы и услышали, бежать-то куда? На Косырёвку или Жёлтые пески?» - поинтересовался Пессимист.
Накануне в Липецке отключили отопление и тут же возник вопрос, а как платить за услугу, если в апреле ее получали только неделю. Тем, у кого в доме нет счетчиков, придется заплатить по полной — за весь месяц. По постановлению правительства № 354 плата за отопление делится на все семь месяцев отопительного сезона в равных частях.
Те, чьи дома оборудованы ОДПУ, заплатят по показаниям приборов учета. Так как показания снимают с 20 по 25 число каждого месяца, плата за апрель составит примерно половину мартовской. Квитанции, напомним, придут уже мае.
«В нашем доме счётчик исправен, но в квитанции пишется: «Показания от УК за период не предоставлены», — сообщила Инна.
«Лишь бы не было потопа, как в Оренбургской и других областях! Там людям еще хуже, чем нам!», — добавил Ничего, переживем.
Любой желающий скоро может попробовать стать мэром Липецка. Депутаты горсовета 23 апреля объявят начало конкурса по выборам главы города. Как только это произойдет, горсовет сформирует комиссию, которая будет принимать документы от соискателей. Среди бумаг должна быть концепция социально-экономического развития Липецка на ближайшую пятилетку, содержащая описание требующих решения проблем.
«Цена вопроса?», — сразу поинтересовался Мойша.
«Вот так новость! Всé, начинаю собирать документы», — сообщил Бомж Валера.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +27 градусов! Вполне возможно, что будет зафиксирован очередной температурный рекорд. Ранее день 10 апреля стало самым теплым в 1975 году, тогда в городе воздух прогрелся +23 градусов.
Липчане тем временем ловят апрельское солнышко и уже загорают и купаются на Центральном пляже.
Из-за жары горожане стали чаще открывать окна. А это опасно, особено если в доме есть маленький ребенок! В воскресенье вечером четырехлетняя девочка выпала с первого этажа на улице Ковалева. Ребёнка с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга отвезли в детскую областную больницу. Это первый такой случай в теплом сезоне. Помечтаем, чтобы он оказался и последним.
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