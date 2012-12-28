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«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Общество
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39 минут назад
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Желающим стать мэром Липецка пора готовить документы
Одна из главных политических интриг года должна разрешиться в первый месяц лета.
Напомним, что конкурс по выборам мэра объявляется не позднее, чем за 60 дней до окончания полномочий действующего главы. А Евгения Уваркина вступила в должность главы города 25 июня 2019 года.
Для проведения конкурсных процедур при горсовете создается специальная комиссия. Претенденты на должность мэр должны предоставить в комиссию концепцию социально-экономического развития Липецка на ближайшую пятилетку, которая должна содержать описание требующих решения проблем.
Кроме того в комиссию необходимо подать заявление на участие в конкурсе, копию паспорта или заменяющего его документа, копии документов, подтверждающих трудовую деятельность, копии документов об образовании и о квалификации, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, сведения о наличии (отсутствии) факта административного наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») и 20.29 («производство и распространение экстремистских материалов») КоАП РФ, сведения об имуществе, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну и две цветные фотографии размером 4×6 см.
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