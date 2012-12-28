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637
39 минут назад
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Желающим стать мэром Липецка пора готовить документы

Одна из главных политических интриг года должна разрешиться в первый месяц лета.

Конкурс по выборам главы Липецка будет объявлен на сессии Липецкого городского Совета депутатов 23 апреля. Предварительно депутаты обсудят объявление конкурса 18 апреля на постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.

Напомним, что конкурс по выборам мэра объявляется не позднее, чем за 60 дней до окончания полномочий действующего главы. А Евгения Уваркина вступила в должность главы города 25 июня 2019 года.

Для проведения конкурсных процедур при горсовете создается специальная комиссия. Претенденты на должность мэр должны предоставить в комиссию концепцию социально-экономического развития Липецка на ближайшую пятилетку, которая должна содержать описание требующих решения проблем.

Кроме того в комиссию необходимо подать заявление на участие в конкурсе, копию паспорта или заменяющего его документа, копии документов, подтверждающих трудовую деятельность, копии документов об образовании и о квалификации, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, сведения о наличии (отсутствии) факта административного наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») и 20.29 («производство и распространение экстремистских материалов») КоАП РФ, сведения об имуществе, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну и две цветные фотографии размером 4×6 см.
выборы мэра
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Мойша
11 минут назад
Цена вопроса?
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Я
24 минуты назад
Я хочу. А до какого возраста можно участвовать в конкурсе?
Ответить
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