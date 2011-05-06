Как будет взыматься плата за отопление в апреле

Способ начисления платы зависит от наличия общедомового прибора учета тепловой энергии.

Отопительный сезон завершился в Липецке 8 апреля, и горожане задались вопросом: как будет рассчитываться плата за отопление?На этот вопрос в своем Telegram-канале ответила мэр Евгения Уваркина.Плата за отопление в последний месяц отопительного сезона зависит от того, есть ли в доме прибор учета или нет. Если общедомового счетчика нет, то плата за отопление взимается за семь месяцев отопительного сезона и не зависит от его фактической продолжительности.Если многоквартирный дом оборудован ОДПУ, то плату начисляют исходя из показаний счетчика: сколько дом потребил тепла, такой объём и оплачивают собственники квартир.Стоит добавить, что, так как показания ОДПУ снимаются с 20-го по 25-е число каждого месяца, сумма за апрель будет примерно в половину меньше мартовской.Порядок определения размера платы за отопление в многоквартирном доме установлен постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».