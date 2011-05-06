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201
13 минут назад
2

Как будет взыматься плата за отопление в апреле

Способ начисления платы зависит от наличия общедомового прибора учета тепловой энергии.

Отопительный сезон завершился в Липецке 8 апреля, и горожане задались вопросом: как будет рассчитываться плата за отопление?

На этот вопрос в своем Telegram-канале ответила мэр Евгения Уваркина.

Плата за отопление в последний месяц отопительного сезона зависит от того, есть ли в доме прибор учета или нет. Если общедомового счетчика нет, то плата за отопление взимается за семь месяцев отопительного сезона и не зависит от его фактической продолжительности.

Если многоквартирный дом оборудован ОДПУ, то плату начисляют исходя из показаний счетчика: сколько дом потребил тепла, такой объём и оплачивают собственники квартир.

Стоит добавить, что, так как показания ОДПУ снимаются с 20-го по 25-е число каждого месяца, сумма за апрель будет примерно в половину меньше мартовской.

Порядок определения размера платы за отопление в многоквартирном доме установлен постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
отопление
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Комментарии (2)

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Сначала новые
ворчиха
2 минуты назад
почему в половину? В апреле топили 8 дней, а не 15 дней!
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Зоркий
6 минут назад
Как как - по максимуму, а потом еще немного
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