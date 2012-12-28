Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Происшествия
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Четырёхлетняя девочка выпала из окна
Ребёнка с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга доставили в детскую областную больницу.
В этом году в Липецке это первый случай падения ребёнка с высоты. Причина — с наступлением тепла родители начинают открывать окна. В прошлом году по неосторожности из окон выпали пятеро детей в возрасте от 2 до 6 лет. В основном, дети падали с первого и второго этажей, в одном случае на Соколе — с пятого. Чаще всего малыши опирались на создающую иллюзию безопасности москитную сетку.
Спасатели напоминают липчанам обязательные правила: не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок, заранее продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник, позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ребёнку открыть окно, помните об опасности москитных сеток, которые создают у детей мнимую иллюзию закрытого окна, не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
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