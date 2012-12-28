Почти лето: в Липецкой области до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 апреля — 17-18 градусов тепла, что на 11-12 градусов выше климатической нормы, 12 апреля — 12-14 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +8 до +10, днем — от +25 до +27 градусов.День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 9 градусов мороза.