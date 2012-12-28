Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Почти лето: в Липецкой области до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +8 до +10, днем — от +25 до +27 градусов.
День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 9 градусов мороза.
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