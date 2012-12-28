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Происшествия
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25 минут назад
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В Воловском районе обрушилась старинная водонапорная башня
92 дома в селе Набережном отключены от водоснабжения, организован подвоз воды
Как сообщил GOROD48 генеральный директор МУП «Воловский водоканал» Алексей Щеглов, от водоснабжения отключены 92 абонента, подвоз воды организован сразу же:
— Остатки башни, к сожалению, придется сносить, ей уже 130 лет. Но объектом культурного наследия она не являлась. В данный момент я нахожусь в Набережном, мы ищем пути перезаключению жителей села к другой ветке водоснабжения, копать начнем в ближайшее время. Думаю, если не завтра, то послезавтра водоснабжение восстановим.
Фото: t.me/kichapin
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