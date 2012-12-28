В Воловском районе обрушилась старинная водонапорная башня

92 дома в селе Набережном отключены от водоснабжения, организован подвоз воды

Вечером 8 апреля в селе Набережное Воловского района обрушилась водонапорная башня 1894 года постройки.Как сообщил GOROD48 генеральный директор МУП «Воловский водоканал» Алексей Щеглов, от водоснабжения отключены 92 абонента, подвоз воды организован сразу же:— Остатки башни, к сожалению, придется сносить, ей уже 130 лет. Но объектом культурного наследия она не являлась. В данный момент я нахожусь в Набережном, мы ищем пути перезаключению жителей села к другой ветке водоснабжения, копать начнем в ближайшее время. Думаю, если не завтра, то послезавтра водоснабжение восстановим.