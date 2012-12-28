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25 минут назад
4

В Воловском районе обрушилась старинная водонапорная башня

92 дома в селе Набережном отключены от водоснабжения, организован подвоз воды

Вечером 8 апреля в селе Набережное Воловского района обрушилась водонапорная башня 1894 года постройки.

Как сообщил GOROD48 генеральный директор МУП «Воловский водоканал» Алексей Щеглов, от водоснабжения отключены 92 абонента, подвоз воды организован сразу же:

— Остатки башни, к сожалению, придется сносить, ей уже 130 лет. Но объектом культурного наследия она не являлась. В данный момент я нахожусь в Набережном, мы ищем пути перезаключению жителей села к другой ветке водоснабжения, копать начнем в ближайшее время. Думаю, если не завтра, то послезавтра водоснабжение восстановим.

Фото: t.me/kichapin
обрушение водонапорной башни
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
вера
8 минут назад
Жаль ,что не отреставрируют.
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расея
10 минут назад
Как такие объекты до сих пор находятся в строю?
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Адвокат Черный
3 минуты назад
Вот и я о том же...Позор!!!
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Адвокат Черный
21 минуту назад
Как это не является!? Вы что, там, офанорели, что ли? Баня в ВГ является, а башня нет!? (кто не понял, это сарказм).
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