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В России
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2 минуты назад
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%
Действительно, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, возросшие ставки влияют не только на кредитную политику банков, но и на спрос на заимствования со стороны населения.
«Ставки растут, а инфляционные ожидания снижаются. Если несколько месяцев назад заемщики могли привлекать кредиты в расчете на то, что завтрашняя инфляция обесценит их обязательства, то сейчас инфляционные ожидания постепенно ослабевают. Поэтому привлекательность кредитов уменьшается», — пояснили в Центробанке.
Для регулятора снижение спроса на необеспеченные кредиты особенно важно. Пока, невзирая на все усилия, ему не удается охладить этот рынок в той степени, которая нужна для достижения цели по инфляции в этом году. Как указывается в «Обзоре банковского сектора», по предварительным данным, рост потребкредитования в феврале не изменился и остался на уровне января (+0,9%) на фоне повышения потребительской активности.
«Это пока выше нашего прогноза (рост за год в диапазоне 3–8%)», — отмечается в документе.
Впрочем, как заявили «Известиям» в ЦБ, регулятор ожидает дальнейшего замедления розничного кредитования до 5–10% против 23% в прошлом году, если будут реализованы предпосылки, заложенные в текущий среднесрочный прогноз Центробанка. При этом там рассчитывают, что темпы прироста необеспеченного кредитования в 2024-м не превысят 3-8%, ипотеки — 7–12%.
На рынке ипотеки охлаждение идет значительно быстрее. По предварительным данным, следует из обзора банковского сектора, в феврале прирост в этом сегменте составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует ожиданиям регулятора по охлаждению рынка, указывается в документе.
«На сокращение числа ипотечных заявок почти на 30% с октября также повлияли изменения условий выдачи на льготных условиях, в том числе, снижение лимитов кредитования в крупнейших регионах страны (с 12 млн до 6 млн рублей. — Ред.)», — прокомментировал Алексей Волков.
Также, добавил эксперт, на сокращение спроса на ипотеку сказалось увеличение первоначального взноса до 30%.
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