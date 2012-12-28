На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 4а, 4 ст.1, 4 ст.2, 4 ст.3, 4 ст.4, вл.4, 6, 9, 9а, 12, 18 по улице Металлургов, № 1а по улице Гастелло, № 13а по улице Детской, №№ 1, 3, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 3а ст.1 по улице Монтажников, №№ 11, 11а, 11а ст.1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а по улице Юношеской, №№ 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 98 по улице Космонавтов, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, №№ 36, 66, 66б по улице Советской, № 2 на площади Петра Великого. Кроме того, в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора на улицах Озерной, Гастелло, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, в переулках Макаренко, Рылеева.Воду подвезут по адресам: улица Металлургов, 1, улица Монтажников, 3а, улица Луговая, 3, улица Советская, 66б, площадь Петра Великого, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за монтажа приборов учета перебои с электроэнергией не более чем на три часа для каждого домовладения будут наблюдаться:- в промежутке с 09:00 до 17:00 – на улицах Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева;- в промежутке с 09:00 до 18:00 – на улицах Артема, Ферросплавной, 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3 Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Зеленой, Ильича, Базарной, Ударников, Почтовой, в переулках 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном, по проспекту Мира, в садоводчествах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник».Из-за плановых ремонтных работ на сетях с 09:00 до 17:00 обесточат улицы Индустриальную, Сырскую, Буденного, Сенную, Смоленскую, переулок Рядовой.