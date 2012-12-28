Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
Погода в Липецке пошутит на 1 апреля
Общество
На территории НЛМК умер сотрудник подрядной организации
Происшествия
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
Управляющая компания задолжала 31,4 миллиона рублей и стала банкротом
Общество
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Общество
Две пассажирки липецких автобусов попали в больницы
Происшествия
В Липецкой области приняли 400 белгородских детей
Общество
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику
Происшествия
Читать все
Дело о поджоге макета фотовыставки в Парке Победы направлено в суд
Общество
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
57-летний мужчина напал на сожительницу со сковородкой на глазах двоих собутыльников
Происшествия
За путёвку в детский лагерь можно вернуть 18,5 тысячи рублей
Происшествия
Курьеры пытались взять реванш у трубы
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Во время ремонта кровли дома на голову липчанки свалился деревянный предмет
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
В Липецкую область ненадолго придут дожди
Погода в Липецке
Читать все
Общество
234
28 минут назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 4а, 4 ст.1, 4 ст.2, 4 ст.3, 4 ст.4, вл.4, 6, 9, 9а, 12, 18 по улице Металлургов, № 1а по улице Гастелло, № 13а по улице Детской, №№ 1, 3, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 3а ст.1 по улице Монтажников, №№ 11, 11а, 11а ст.1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а по улице Юношеской, №№ 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 98 по улице Космонавтов, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, №№ 36, 66, 66б по улице Советской, № 2 на площади Петра Великого. Кроме того, в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора на улицах Озерной, Гастелло, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, в переулках Макаренко, Рылеева. 

Воду подвезут по адресам: улица Металлургов, 1, улица Монтажников, 3а, улица Луговая, 3, улица Советская, 66б, площадь Петра Великого, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
29 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

Из-за монтажа приборов учета перебои с электроэнергией не более чем на три часа для каждого домовладения будут наблюдаться:

- в промежутке с 09:00 до 17:00 – на улицах Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева;
- в промежутке с 09:00 до 18:00 – на улицах Артема, Ферросплавной, 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3 Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Зеленой, Ильича, Базарной, Ударников, Почтовой, в переулках 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном, по проспекту Мира, в садоводчествах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник». 

Из-за плановых ремонтных работ на сетях с 09:00 до 17:00 обесточат улицы Индустриальную, Сырскую, Буденного, Сенную, Смоленскую, переулок Рядовой. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru