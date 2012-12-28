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Общество
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28 минут назад
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 29 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Металлургов, 1, улица Монтажников, 3а, улица Луговая, 3, улица Советская, 66б, площадь Петра Великого, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за монтажа приборов учета перебои с электроэнергией не более чем на три часа для каждого домовладения будут наблюдаться:
- в промежутке с 09:00 до 17:00 – на улицах Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева;
- в промежутке с 09:00 до 18:00 – на улицах Артема, Ферросплавной, 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3 Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Зеленой, Ильича, Базарной, Ударников, Почтовой, в переулках 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном, по проспекту Мира, в садоводчествах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник».
Из-за плановых ремонтных работ на сетях с 09:00 до 17:00 обесточат улицы Индустриальную, Сырскую, Буденного, Сенную, Смоленскую, переулок Рядовой.
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