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40 минут назад
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Олег Казаков подал жалобу на решение липецкого суда об обращении фабрики «Рошен» в доход государства

18 марта жалоба была оставлена без движения со сроком для устранения недостатков до 29 марта 2024 года.

14 марта поступила жалоба на решение Октябрьского районного суда Липецка, которым акции и доли липецкой фабрики «Рошен» были обращены в доход государства.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, жалобу подал Олег Казаков  — бывшему заместителю генерального директора ОАО «ЛКФ «Рошен» принадлежали 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен».

18 марта жалоба была оставлена без движения со сроком для устранения недостатков до 29 марта 2024 года. 

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Напомним, Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации и защиту прав неопределенного круга лиц, о запрете на территории страны деятельности Петра Порошенко, Алексея Порошенко и Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

По решению суда в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову — бывшему заместителю генерального директора ОАО «ЛКФ «Рошен».

Соответствующий иск поступил в Октябрьский районный суд 16 января 2024 года, а уже 12 февраля в закрытом судебном заседании было вынесено решение по делу.  

Рошен
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Комментарии (1)

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ДеД
15 минут назад
Давно пора вернуть может оборудование на ликонфе и было старым но липецкие конфеты славились пл всему СССР даже с Урала лично меня просили прислать липецких конфет тем более эти господа враги Росии
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