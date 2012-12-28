Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке надо снести 90 аварийных домов
Общество
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Горбатый мост у площади Революции перекроют наполовину в ночь на субботу
Общество
Сезон дорожных ремонтов в Липецке начнется с улицы Папина
Общество
В Липецке прошел первый в этом году «чистый четверг»
Общество
Липецкие спасатели вернули со льда на берег шагавших за раками второклассников
Происшествия
На проспекте Победы выгорела квартира
Происшествия
В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Происшествия
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
Общество
Читать все
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
Общество
Администрация Липецка распределила губернаторские 250 миллионов на весенний ремонт дорог
Общество
Липчан предупреждают о приближении сезона активности клещей
Здоровье
В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Происшествия
Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей
Общество
В «зимнем варианте» Липецк получил 373 раскопки
Общество
В Липецкой области туберкулёзом заболели девять детей и один подросток
Здоровье
На проспекте Победы выгорела квартира
Происшествия
В Лев-Толстовском районе похоронили участника СВО
Общество
Верхняя часть Аргамаченского моста должна быть готова до конца лета
Общество
Читать все
Общество
1182
сегодня, 10:35
6

Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей

С начала года городские спасатели совершили больше 360 выездов.

Жильцы одной из квартир в многоэтажке на улице Водопьянова обнаружили у себя дома летучую мышь, которая забралась в ванную комнату. Чтобы вызволить животное, липчане вызвали спасателей городского управления по делам ГО и ЧС.

Также за последнее время спасатели помогли 14-летнему парню, который 20 марта в школе засунул палец в отверстие на верстаке и он там застрял.

5102be2c-3908-40fb-8c58-36a8e468b6a9.jpg

«Масло не помогло. Пришлось браться за слесарные инструменты. Распухший палец аккуратно освободили. Медицинская помощь парню, к счастью, не понадобилась», — отмечают в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.

В тот же вечер сняли тесное кольцо с руки, дважды переносили в карету скорой помощи пожилых не ходячих больных.

А 14 марта спасатели помогали демонтировать до того вмёрзшую в лёд крещенскую купель с территории Центрального пляжа.

8796b418-0da1-43a4-9bd9-3af55b133ab8.jpg

Всего с начала года спасатели совершили больше 360 выездов.
спасатели
животные
0
0
0
3
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Просто Виктор
сегодня, 12:06
Спасатели - настоящие мужики. Вы хоть видели, какие зубищи у этой мыши, а размах крыльев? И взгляд какой то недобрый.
Ответить
Ну, Ну..
сегодня, 12:15
))) нет у неё взгляда, слепая))). А остальное дааа, наводит ужас
Ответить
Ольга
сегодня, 11:06
Ко мне залетела летучая мышь прошлым летом она издает звуки короткого замыкания.
Ответить
Гадалка
сегодня, 11:02
Летучая мышь - предвестник смерти
Ответить
Да уж...
сегодня, 10:51
А мышку куда дели?
Ответить
Некто
сегодня, 10:45
Хорошо, что купель освободили
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru