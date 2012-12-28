Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей

С начала года городские спасатели совершили больше 360 выездов.

Жильцы одной из квартир в многоэтажке на улице Водопьянова обнаружили у себя дома летучую мышь, которая забралась в ванную комнату. Чтобы вызволить животное, липчане вызвали спасателей городского управления по делам ГО и ЧС.Также за последнее время спасатели помогли 14-летнему парню, который 20 марта в школе засунул палец в отверстие на верстаке и он там застрял.«Масло не помогло. Пришлось браться за слесарные инструменты. Распухший палец аккуратно освободили. Медицинская помощь парню, к счастью, не понадобилась», — отмечают в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.В тот же вечер сняли тесное кольцо с руки, дважды переносили в карету скорой помощи пожилых не ходячих больных.А 14 марта спасатели помогали демонтировать до того вмёрзшую в лёд крещенскую купель с территории Центрального пляжа.Всего с начала года спасатели совершили больше 360 выездов.