64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Общество
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сегодня, 10:35
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Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей
С начала года городские спасатели совершили больше 360 выездов.
Также за последнее время спасатели помогли 14-летнему парню, который 20 марта в школе засунул палец в отверстие на верстаке и он там застрял.
«Масло не помогло. Пришлось браться за слесарные инструменты. Распухший палец аккуратно освободили. Медицинская помощь парню, к счастью, не понадобилась», — отмечают в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.
В тот же вечер сняли тесное кольцо с руки, дважды переносили в карету скорой помощи пожилых не ходячих больных.
А 14 марта спасатели помогали демонтировать до того вмёрзшую в лёд крещенскую купель с территории Центрального пляжа.
Всего с начала года спасатели совершили больше 360 выездов.
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