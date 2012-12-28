В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Общество
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вчера, 17:42
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
22 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат почти на двух десятках улиц в трех районах, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресам: улица Индустриальная, 23, улица Фрунзе, 23, улица луговая, 3. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за монтажа приборов учета электричество на срок до трех часов для каждого домохозяйства будут отключать:
- в промежутке с 09:00 до 17:00 – на улицах Шаумяна, Череповецкой, Ивовой, Лозовой, Радужной, Черешневой, в садоводчествах «Дачный-1», «Дачный-3», «Монтажник»;
- в промежутке с 09:00 до 18:00 – на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3 Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Докучаева, Лобачевского, Матросова, Новоселов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Боровой, Зои Космодемьянской, Ферросплавной, Полетаева, Дорожной, Заречной, Земной, Кленовой, Инженерной, Фурманова, по проезду Ильича.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на электрических сетях обесточат улицы Базарную, Почтовую, Ударников, Юношескую, Баумана, Вильямса, Грибоедова, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Римского-Корсакова, Сурикова, садоводчества «Сокол-1», Строитель».
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