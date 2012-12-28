Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

22 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат почти на двух десятках улиц в трех районах, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85, 87а по проспекту Победы, №№ 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42 по улице Индустриальной, №№ 23, 23а, 25 по улице Фрунзе, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной. В этот период также с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Скороходова, 40 лет Советской, Армии, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Макаренко, Рылеева.Воду подвезут по адресам: улица Индустриальная, 23, улица Фрунзе, 23, улица луговая, 3. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за монтажа приборов учета электричество на срок до трех часов для каждого домохозяйства будут отключать:- в промежутке с 09:00 до 17:00 – на улицах Шаумяна, Череповецкой, Ивовой, Лозовой, Радужной, Черешневой, в садоводчествах «Дачный-1», «Дачный-3», «Монтажник»;- в промежутке с 09:00 до 18:00 – на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3 Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Докучаева, Лобачевского, Матросова, Новоселов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Боровой, Зои Космодемьянской, Ферросплавной, Полетаева, Дорожной, Заречной, Земной, Кленовой, Инженерной, Фурманова, по проезду Ильича.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на электрических сетях обесточат улицы Базарную, Почтовую, Ударников, Юношескую, Баумана, Вильямса, Грибоедова, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, Радищева, Римского-Корсакова, Сурикова, садоводчества «Сокол-1», Строитель».