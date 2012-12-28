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Происшествия
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сегодня, 13:32
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Украденный холодильник 27-летняя женщина увезла домой на санках
За кражу из дома 67-летней пенсионерки ей грозит до шести лет лишения свободы.
«Проходя по селу, подозреваемая заметила, что один из домов сильно занесен снегом и в нем никто не живёт. Через окно она увидела двухкамерный холодильник и решила его похитить. Она проникла в дом, вынесла холодильник, погрузила его на санки и отвезла себе домой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Холодильник изъят. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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