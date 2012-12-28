Во Дворце бракосочетания пройдут и свадьбы, и выборы

Председатель областной избирательной комиссии Сергей Елманов проверил готовность участков к выборам президента.

Сегодня председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов проверил готовность избирательной системы региона к начинающемуся завтра трехдневному голосованию на выборах президента РФ. По словам Сергея Елманова, при подготовке к голосованию уделялось большее чем обычно внимание к безопасности участков.— Избирательные участки обследованы специальными службами. Голосовать можно безопасно, и, даже если и поступят ложные звонки о минировании, мы знаем, что доступ в участки закрыт, они обследованы. В них до начала голосования работают только члены участковых избирательных комиссий, посторонние лица сюда не попадают, — сказал председатель облизбиркома.Один из участков находится в липецком Дворце бракосочетания. Выборы будут идти три дня, а регистрация брака — только 15 и 16 марта, в пятницу и субботу здесь собираются расписаться 35 пар, что немного больше, чем обычно. Оно и понятно — остались последние дни перед Великим постом, потом свадьбы играть не принято.— Для молодоженов ничего не изменится, регистрации пройдут торжественно и прекрасно! Регистрации проводятся на втором этаже, а избирательный участок находится на первом. Мы только перекрыли парадную лестницу, на диване расположаться наблюдатели за выборами, но у нас есть другой вход, — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Екатерина Барсукова.На первом этаже Дворца все готово к предстоящим выборам. На груди сотрудниц ЗАГСа красуется логотип избирательной кампании — галочка в цветах российского флага.Избирательные бюллетени на этот участок, как и на все другие, привезли еще 13 марта, тогда же в здании расположились полицейские посты.Более половины избирательных участков в Липецкой области оснащены стационарными рамками металлодетекторов, остальные — портативными. Во всех участках смонтированы системы видеонаблюдения: 375 оснащены стационарными камерами, остальные — видеорегистраторами.Файлы видеорегистраторов будут храниться в облизбиркоме три месяца, если не поступит никаких жалоб. Информация стационарных видеокамер хранится на специальном служебном портале, доступ к которому ограничен.Для этих выборов автоматизированные комплексы обработки бюллетеней установлены во всех избирательных участках Ельца и в 132 из 195 участков Липецка.105 тысяч из 896 тысяч избирателей области заявили о желании голосовать дистанционно — это рекордная для региона цифра с момента введения такой формы голосования: в прошлом сентябре, на довыборах депутата Госдумы, в которых участвовала примерно половина избирателей, дистанционно проголосовали 29 тысяч человек.Более 18 тысяч липчан решили воспользоваться опцией мобильный избиратель. В облизбиркоме до сих пор получают обращения от граждан, которые не попали списки для голосования. Документы корректируют.Кстати, Дворец бракосочетания не единственное неожиданное место, в котором расположился избирательный участок. Выбирать президента жители региона будут и в планетарии, и в бассейне. А еще облизбирком ждет прибытия международных наблюдателей.