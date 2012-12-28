Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Оперативный штаб ввел в Липецкой области двухуровневую систему оповещения
Общество
«Это, конечно, супер, но там люди живут!»
Общество
Житель Липецка спалил дом соседей из-за пустяковой ссоры
Происшествия
Липецкий архитектор предложил проект набережной реки Липовка
Общество
Полиция проводит проверку по видео с избиением в 27-м микрорайоне
Происшествия
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
Общество
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Происшествия
73-летняя женщина отдала 1,8 миллиона рублей «сотрудникам портала Госуслуг»
Происшествия
Читать все
Мэрия Липецка оценила ремонт мостов на улицах Фрунзе и Студеновской в 377 000 000 рублей
Общество
Полиция проводит проверку по видео с избиением в 27-м микрорайоне
Происшествия
На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Общество
Масленица в Липецке: богатырские забавы и русские потехи
Общество
Жители Липецкого округа жалуются на состояние моста на дороге Вербилово-Грязное-Боринское
Общество
На охраняемой автостоянке с автомобиля сняли два аккумулятора
Происшествия
Во Дворце бракосочетания пройдут и свадьбы, и выборы
Общество
Чаплыгинец задолжал по 79 штрафам ГИБДД более 120 тысяч рублей
Общество
42-летний мужчина погиб на диване
Происшествия
В столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков пострадал 48-летний водитель
Происшествия
Читать все
Общество
300
сегодня, 12:39
2

Во Дворце бракосочетания пройдут и свадьбы, и выборы

Председатель областной избирательной комиссии Сергей Елманов проверил готовность участков к выборам президента.

Сегодня председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов проверил готовность избирательной системы региона к начинающемуся завтра трехдневному голосованию на выборах президента РФ. По словам Сергея Елманова, при подготовке к голосованию уделялось большее чем обычно внимание к безопасности участков.

— Избирательные участки обследованы специальными службами. Голосовать можно безопасно, и, даже если и поступят ложные звонки о минировании, мы знаем, что доступ в участки закрыт, они обследованы. В них до начала голосования работают только члены участковых избирательных комиссий, посторонние лица сюда не попадают, — сказал председатель облизбиркома.



Один из участков находится в липецком Дворце бракосочетания. Выборы будут идти три дня, а регистрация брака — только 15 и 16 марта, в пятницу и субботу здесь собираются расписаться 35 пар, что немного больше, чем обычно. Оно и понятно — остались последние дни перед Великим постом, потом свадьбы играть не принято.

— Для молодоженов ничего не изменится, регистрации пройдут торжественно и прекрасно! Регистрации проводятся на втором этаже, а избирательный участок находится на первом. Мы только перекрыли парадную лестницу, на диване расположаться наблюдатели за выборами, но у нас есть другой вход, — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Екатерина Барсукова.



На первом этаже Дворца все готово к предстоящим выборам. На груди сотрудниц ЗАГСа красуется логотип избирательной кампании — галочка в цветах российского флага.



Избирательные бюллетени на этот участок, как и на все другие, привезли еще 13 марта, тогда же в здании расположились полицейские посты.

Более половины избирательных участков в Липецкой области оснащены стационарными рамками металлодетекторов, остальные — портативными. Во всех участках смонтированы системы видеонаблюдения: 375 оснащены стационарными камерами, остальные — видеорегистраторами.

Файлы видеорегистраторов будут храниться в облизбиркоме три месяца, если не поступит никаких жалоб. Информация стационарных видеокамер хранится на специальном служебном портале, доступ к которому ограничен.

Для этих выборов автоматизированные комплексы обработки бюллетеней установлены во всех избирательных участках Ельца и в 132 из 195 участков Липецка.

105 тысяч из 896 тысяч избирателей области заявили о желании голосовать дистанционно — это рекордная для региона цифра с момента введения такой формы голосования: в прошлом сентябре, на довыборах депутата Госдумы, в которых участвовала примерно половина избирателей, дистанционно проголосовали 29 тысяч человек.

Более 18 тысяч липчан решили воспользоваться опцией мобильный избиратель. В облизбиркоме до сих пор получают обращения от граждан, которые не попали списки для голосования. Документы корректируют.

Кстати, Дворец бракосочетания не единственное неожиданное место, в котором расположился избирательный участок. Выбирать президента жители региона будут и в планетарии, и в бассейне. А еще облизбирком ждет прибытия международных наблюдателей.
выборы
голосование
1
1
0
0
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бродяга
48 минут назад
Пока не проголосуют « не расписывать « новый тренд .
Ответить
it_happens
сегодня, 13:02
и цирк!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru