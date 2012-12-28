Предполагаемый закладчик успел разложить 22 свёртка с наркотиками по 21 адресам

Ещё 21 свёрток нашли в кармане сумки обвиняемого.

В Данковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Тульской области, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Данкове, совершенный с использованием информационно- телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в крупном размере.По версии следствия, мужчина устроился на работу закладчиком и общался с сообщниками через мессенджер. Не позднее 1 декабря 2023 года они организовали поставку обвиняемому 6,22 грамма наркотической смеси, содержащей в своем составе метадон (фенадон, долофин) для последующего сбыта на территории Липецкой области.Следствие полагает, что наркотики мужчина получил через закладку в Москве. А 6 декабря обвиняемый написал своем куратору «Бахе» о том, на следующий день он может работать и делать закладки. После этого он получил указание ехать в Данков и разложить там наркотические вещества. Следствие полагает, что за два с половиной часа — с 16:00 до 18:40 он сделал в городе 22 закладки по 21 адресам. Мужчина успел разложить 3,22 грамма наркотика.Но довести задуманное до конца не удалось: 7 декабря 2023 года в 18:40 на переулке Спортивный в Данкове около продуктового магазина «Рябинка» мужчина был задержан, и в кармане с тыльной стороны его сумки нашли наркотики, завернутые в изоленту. Всего был изъят 21 сверток с наркотическим средством – смесью, содержащей в своем составе метадон (фенадон, долофин) общей массой 3 грамма.