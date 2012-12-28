Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак

Сегодня, 14 марта, синоптики рассказали, когда же наступит метеорологическая весна, парки поделились программой Масленицы, а в полиции заинтересовались видео с расстрелом собак.