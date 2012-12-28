На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Сегодня, 14 марта, синоптики рассказали, когда же наступит метеорологическая весна, парки поделились программой Масленицы, а в полиции заинтересовались видео с расстрелом собак.
По прогнозам синоптиков, в Липецке климатическая весна может наступить в ближайшую неделю и похоже, неспроста 17 марта липчане будут провожать зиму. Городские парки подготовили на Масленицу разнообразную программу, гвоздем которой, естественно, станет сжигание чучела. Во всех парках, кроме Сокольского, это произойдет в 15:00. На Соколе с зимой попрощаются на час раньше.
— Не хотелось бы, чтобы зима заканчивалась. Хочется, чтобы она была весь год. Не люблю весну! — неожиданно заявил Скажите Последнее Слово.
— Праздники это хорошо, людям нужно расслабиться, — считает Житель.
Липчанин снял ролик на котором, по его словам, пассажир автомобиля из окна расстреливает собак. На видео этого не рассмотреть, видно только, что человек вытаскивает некий предмет. А встревоженные собаки убегают от него.
Как бы там ни было видео заинтересовались в полиции. Комментаторы GOROD48 неоднозначно отнеслись к увиденному.
— Работаю рядом. Эти собаки часто пытаются нападать. Неделю назад провожал женщину, которая стояла и ждала того, кто ей поможет. Прошлой зимой бабушку собаки гнали через сугробы на проезжую часть, — написал Эксперт.
— Весенние обострение! Пока в руках у непонятных личностей оружие — не удивляйтесь, если завтра они начнут палить по вам, — уверен ded.
Сегодня ночью в Липецке снова от -4 до -6, зато днем столбики термометров могут подняться до +5 градусов.
И обратите внимание, завтра с 08:00 начинаются выборы президента России. Так как большинство избирательных участков располагаются в учебных заведениях, многие школьники в пятницу будут учиться дистанционно.
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