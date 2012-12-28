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Погода в Липецке
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20 минут назад
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Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +7
Погода в Липецкой области удерживается в рамках климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от -4 до -9, днем — от +2 до +7 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -4 до -6, днем — от +3 до +5 градусов.
День 15 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 20 градусов мороза.
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