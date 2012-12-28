Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +7

Погода в Липецкой области удерживается в рамках климатической нормы.



Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что в пределах нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в поле повышенного атмосферного давления — сохранится погода без осадков.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от -4 до -9, днем — от +2 до +7 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -4 до -6, днем — от +3 до +5 градусов.

День 15 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 20 градусов мороза.