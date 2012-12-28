Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Погода в Липецке
321
21 минуту назад
1
Осталось немного: липчанам рассказали, когда наступит метеорологическая весна
Метеорологическая весна придет в Липецкую область с переходом среднесуточной температуры к положительным значениям.
«Весенних» значений среднесуточные температуры могут достичь уже в ближайшую неделю. Также из-за установившегося над регионом обширного и мощного антициклона, который простирается от Урала и до Центральной России, в ближайшие дни нас ждет погода без осадков.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)