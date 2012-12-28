Осталось немного: липчанам рассказали, когда наступит метеорологическая весна

Метеорологическая весна придет в Липецкую область с переходом среднесуточной температуры к положительным значениям.





Несмотря на плюсовую дневную температуру, метеорологическая весна в Липецке и регионе еще не наступила. Как пояснили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточные температуры пока удерживаются в «отрицательной» зоне, а климатическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится положительной. Сейчас мы находимся практически на ее пороге: в ближайшие трое суток ночные температуры будут в диапазоне легких отрицательных значений, а дневные — в диапазоне легких положительных значений. Среднесуточные показатели составят от 0 до -2 градусов.

«Весенних» значений среднесуточные температуры могут достичь уже в ближайшую неделю. Также из-за установившегося над регионом обширного и мощного антициклона, который простирается от Урала и до Центральной России, в ближайшие дни нас ждет погода без осадков.