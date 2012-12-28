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Происшествия
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10 минут назад
Полиция заинтересовалась видео со стрельбой по собакам
Ролик сняли на улице Московской.
— Улица Московская: по городу ездят и стреляют по собакам как в тире, — возмущается автор ролика.
Этим видео уже заинтересовались в полиции.
— Отдел полиции №4 проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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