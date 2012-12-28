Полиция заинтересовалась видео со стрельбой по собакам

Ролик сняли на улице Московской.

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В редакцию GOROD48 прислали видеоролик, снятый 13 марта в 9:12 на улице Московской. На нём запечатлено, как легковой автомобиль приближается к двум бездомным собакам, перегораживает им дорогу, потом открывается окно машины и оттуда, по словам очевидцев, в собак стреляют. Но ничего страшного не произошло: животные убегают.— Улица Московская: по городу ездят и стреляют по собакам как в тире, — возмущается автор ролика.Этим видео уже заинтересовались в полиции.— Отдел полиции №4 проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.