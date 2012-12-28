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сегодня, 12:48
5

Масленица в Липецке: богатырские забавы и русские потехи

Городские парки подготовили для липчан разнообразную программу.

Масленица в Липецке в этом году Семейная, что не удивительно, так как 2024 год объявлен Годом Семьи. Провожать ее будут широко и во всех парках города. В Быхановом саду, парке Победы, Нижнем парке, Сокольском парке и парке Металлургов праздник начнется одновременно — в 10:00. Одновременно начнется и традиционное сжигание чучела Зимы — в 15:00, и только в Сокольском парке чучело подожгут в 14:00. В Сокольском парке позже, чем в других, начнется и покорение призового столба — в 13:00. Остальные парки запланировали начало этой забавы на полдень.

Помимо главных действ праздника: покорения столба и сжигания чучела, парки приготовили для липчан множество иных развлечений: во всех будет работать торговая, ремесленная, потешная слобода «Масленица хороша — широка её душа», пройдут творческие, семейные и спортивные программы, конкурсы с дегустацией блинов и других сладостей. А в парке Победы вдобавок ко всему будут работать аттракционы.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
9 минут назад
Праздники это хорошо, людям нужно расслабиться.
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карыч
43 минуты назад
А это не батюшка случайно?
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Пердимонокль
46 минут назад
Что за "голая вечеринка" на фото?)))
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Иван
18 минут назад
Просто мужик без обуви. Залез, сапоги себе заработал.
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Дедушка мазай
сегодня, 13:03
Не до веселья сейчас,поспокойнее и с совестью дружите!
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