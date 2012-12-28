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Общество
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сегодня, 12:48
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Масленица в Липецке: богатырские забавы и русские потехи
Городские парки подготовили для липчан разнообразную программу.
Помимо главных действ праздника: покорения столба и сжигания чучела, парки приготовили для липчан множество иных развлечений: во всех будет работать торговая, ремесленная, потешная слобода «Масленица хороша — широка её душа», пройдут творческие, семейные и спортивные программы, конкурсы с дегустацией блинов и других сладостей. А в парке Победы вдобавок ко всему будут работать аттракционы.
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