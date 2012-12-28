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Происшествия
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15 минут назад
В столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков пострадал 48-летний водитель
13 марта автоинспекция зарегистрировала на дорогах области 25 аварий, в двух из них пострадали люди.
В Липецке на улице Гагарина 20-летний водитель «Киа» сбил 18-летнего парня. Юноше потребовалась медицинская помощь.
«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2480 нарушений правил дорожного движения.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2210 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечен один водитель, за неиспользование ремней безопасности — 48», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
На дорогах региона было зарегистрировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
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