В столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков пострадал 48-летний водитель

13 марта автоинспекция зарегистрировала на дорогах области 25 аварий, в двух из них пострадали люди.



Самая серьезная авария вчерашнего дня произошла в Чаплыгинском районе: на трассе Липецк – Чаплыгин в половине двенадцатого ночи столкнулись автомобиль «Хендай» с 48-летним водителем и грузовик «Вольво» под управлением 35-летнего мужчины. От удара грузовик столкнулся с другим большегрузом «Вольво». В столкновении пострадал водитель «Хендая», его госпитализировали.В Липецке на улице Гагарина 20-летний водитель «Киа» сбил 18-летнего парня. Юноше потребовалась медицинская помощь.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2480 нарушений правил дорожного движения.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2210 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечен один водитель, за неиспользование ремней безопасности — 48», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.На дорогах региона было зарегистрировано 23 факта механического столкновения автомобилей.