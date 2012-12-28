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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито

Сегодня, 13 марта, липчан напугал сигнал о воздушной тревоге, девочку, пострадавшую из-за пьяного водителя, перевели из реанимации в обычную палату, и на стене грязинского техникума открыли сграффито.

Рано утром многие липчане услышали сирену и получили sms-оповещения об опасности атаки БПЛА. Через час губернатор Игорь Артамонов сообщил о  отбое воздушной тревоги. Позже начальник главного управления МЧС России по Липецкой области, генерал-майор внутренней службы Василий Разумнов рассказал GOROD48: «на территории Липецкой области никаких событий, связанных с воздушной опасностью не произошло».

Не все слышали сирену и получили sms-оповещения вовремя, поэтому комментариев с вопросами на GOROD48 оказалось не много, а очень много, более полутысячи!

— Ну да, ну да, смс-оповещение было получено в 6:55 и об отмене в 7:33. Как бы помягче сказать? А! Неудовлетворительно, садитесь, два! — возмутился Однако.

— Сирена была слышна, смс-оповещение сработало чётко. Твёрдая пятёрка! — оценка от Владимира.

— Мы живём на Вермишева 2. Мы проснулись от воя сирены. С закрытыми окнами было очень слышно! Мы подозреваем, что система оповещения находится где-то рядом с нами. Возможно, в свечке. Страшно было, это мягко говоря. Многие наши знакомые в других районах не слышали и сладко спали, — поделилась впечатлениями Зима.

— Только на работе в полвосьмого, узнал о тревоге. Все утро Первый канал включен был, не было никаких оповещений ни смс. Живу на Юных натуралистов, — сообщил Глухой.

Утренние события стали поводом для заседания регионального оперштаба: Игорь Артамонов сообщил о принятом на нем решении: в Липецкой области вводится двухуровневая система оповещения населения.

Первый уровень — жёлтый, означающий воздушную опасность, второй — красный, он будет применяться при угрозе атаки БПЛА. 

Алгоритм действий при желтом и красном уровнях можно найти здесь.

Школьница, которую 4 марта в селе Елецкое Липецкого района сбила пьяная женщина-водитель, пришла в сознание. Девушку перевели из реанимации в обычную палату. Однако ей требуется дорогостоящее лечение.

В гимназии № 64 Липецка, где работает мать девятиклассницы, объявили сбор средств на лечение и реабилитацию девушки. Деньги с пометкой <Лена> можно перечислять на карту Морозовой Татьяны Ивановны 8 (920) 242-40-61 или Пушилиной Евгении Сергеевны +7 (920) 521-52-13. Семье планируют передать часть средств, собранных на школьной ярмарке 17 марта.

Сграффито на Грязинском техническом колледже открыли от строительных материалов. И теперь панно обрамят. Изменения в проект ремонта здания для этого вносить не придется.



Тревогу забила одна из жительниц Грязей. Женщину удивило, что при подобной ситуации в Липецке (когда нашли панно в театре драмы имени Толстого) его сохранили, а тут хотели намерено закрыть. В колледже пояснили, что это произошло потому, что сграффито не относится к объектам культурного наследия.

— Обратите внимание на панно в Липецке по адресу улица Плеханова, 80. Замечательный рисунок в ужасном состоянии, — написал Ну ну.

Весна набирает обороты. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке температура будет колебаться от -8 до -10, а днем столбики термометров могут подняться до +4 градусов.
вечЁрка
воздушная тревога
ДТП
сграффито
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