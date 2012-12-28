Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито

Сегодня, 13 марта, липчан напугал сигнал о воздушной тревоге, девочку, пострадавшую из-за пьяного водителя, перевели из реанимации в обычную палату, и на стене грязинского техникума открыли сграффито.