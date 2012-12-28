Оттепель продолжается: в Липецкой области до +6

Погода в Липецкой области устанавливается в рамках климатической нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в поле повышенного атмосферного давления — сохранится погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -6 до -11, днем — от +1 до +6 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от -8 до -10, днем — от +2 до +4 градусов.День 14 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году — 23 градуса мороза.