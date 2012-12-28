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Общество
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11 минут назад
«Лед тронулся. Сграффито возвращается!»
Советское панно обрамят.
«Лед тронулся. Сграффито возвращается!» — написала она с соцсетях.
Напомним, после появления поста женщины в соцсетях о том, что во время ремонта фасада коллежа советское панно выполненное в технике сграффито, закрывают вентилируемым фасадом, губернатор Игорь Артамонов распорядился сохранить фреску.
Сейчас сграффито освобождено от строительных материалов. В колледже GOROD48 рассказали, что во время ремонта фасада фреску обрамят. Для этого не потребуется вносить изменения в проект. Выяснилось, что панно не входит в реестр объектов культурного наследия, поэтому и случилась такая ситуация.
Это уже второе сграффито «обнаруженное» в Липецкой области. Первым стало панно, найденное в театре драмы имени Льва Толстого во время ремонта в прошлом году.
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