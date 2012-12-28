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сегодня, 13:49
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В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке

Есть риски роста заболеваемости среди населения вплоть до локальных вспышек

В декабре 2023 года – январе 2024 года в Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

«При проведении ежегодного эпидемиологического и зоологического мониторинга выделяются возбудители данных инфекций, в том числе из мышевидных грызунов и насекомоядных. Активная циркуляция возбудителей обусловлена увеличением численности мелких млекопитающих, связанным со снижением дератизационных мероприятий на территории региона. С учетом активизации эпизоотий природно-очаговых инфекций прогноз на 2024 год относительно неблагоприятный, так как сохраняются риски роста заболеваемости среди населения вплоть до локальных вспышек», –отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Сегодня состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсуждали вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Фото - 48.rospotrebnadzor.ru
Роспотребнадзор
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
11 минут назад
Домовые мыши, полёвки. Насекомоядные- ежи, например, землеройки.
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Юрок
24 минуты назад
держимся мужественно.Ничего не боимся
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Гостья1
54 минуты назад
Какие меры защиты нужны населению? Это Вы знаете как распространяется данный вид и какая защита действенная,а население не обучены этому. ДАВАЙТЕ полную информацию по защите и какие виды являются переносчиками и где обитают.Мелкие млекопитающие -это ?кто переносчик и действуют ли прививки?
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