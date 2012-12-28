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В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Здоровье
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сегодня, 13:49
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В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Есть риски роста заболеваемости среди населения вплоть до локальных вспышек
«При проведении ежегодного эпидемиологического и зоологического мониторинга выделяются возбудители данных инфекций, в том числе из мышевидных грызунов и насекомоядных. Активная циркуляция возбудителей обусловлена увеличением численности мелких млекопитающих, связанным со снижением дератизационных мероприятий на территории региона. С учетом активизации эпизоотий природно-очаговых инфекций прогноз на 2024 год относительно неблагоприятный, так как сохраняются риски роста заболеваемости среди населения вплоть до локальных вспышек», –отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
Сегодня состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсуждали вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Фото - 48.rospotrebnadzor.ru
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