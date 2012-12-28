Есть риски роста заболеваемости среди населения вплоть до локальных вспышек

В декабре 2023 года – январе 2024 года в Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке с почечным синдромом.«При проведении ежегодного эпидемиологического и зоологического мониторинга выделяются возбудители данных инфекций, в том числе из мышевидных грызунов и насекомоядных. Активная циркуляция возбудителей обусловлена увеличением численности мелких млекопитающих, связанным со снижением дератизационных мероприятий на территории региона. С учетом активизации эпизоотий природно-очаговых инфекций прогноз на 2024 год относительно неблагоприятный, так как сохраняются риски роста заболеваемости среди населения вплоть до локальных вспышек», –отмечает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Сегодня состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсуждали вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.