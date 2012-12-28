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сегодня, 08:16
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Менеджер торговой сети тратил на букмекеров выручку из магазинов

Нанесенный его компании ущерб оценен в 780 тысяч рублей. 

Следственное управление УМВД России по  Липецку направило в суд дело бывшего менеджера компании по розничной продаже продуктов питания, обвиняемого в растрате. По данным следствия, 27-летний обвиняемый присвоил 780 тысяч рублей, принадлежащих его организации. 

Менеджер координировал работу 11 торговых точек и забирал из них выручку. Однако, как установило следствие, деньги он отвозил не в банк, а тратил на ставки.

«Таким образом, обвиняемый используя свое служебное положение похитил путем присвоения 780 тысяч рублей. Со слов фигуранта деньги ему были нужны для ставок в букмекерской конторе, а личных сбережений на эти цели не хватало», — сообщает областное управление МВД.

Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

растрата
присвоение
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчанин
9 минут назад
Закройте эти букмекерские конторы. Скольуо семей мучаются от этих бандитов. Сколько болеют мужчин и женщин. Это хуже наркоманов.
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Молодец какой
14 минут назад
Сколько хоть выиграл?
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Кузькин отец
15 минут назад
Это всё что необходимо знать об эффективных "менегерах".
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Казино запретили
18 минут назад
А букмекеры чем их лучше? Лудомания это страшная болезнь. Хуже алкоголиков и наркоманов
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Обыденно
46 минут назад
Чем выше менеджер, тем крупнее ставки. Эра эффективных менеджеров понимаешь.
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