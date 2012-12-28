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Происшествия
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сегодня, 08:16
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Менеджер торговой сети тратил на букмекеров выручку из магазинов
Нанесенный его компании ущерб оценен в 780 тысяч рублей.
Менеджер координировал работу 11 торговых точек и забирал из них выручку. Однако, как установило следствие, деньги он отвозил не в банк, а тратил на ставки.
«Таким образом, обвиняемый используя свое служебное положение похитил путем присвоения 780 тысяч рублей. Со слов фигуранта деньги ему были нужны для ставок в букмекерской конторе, а личных сбережений на эти цели не хватало», — сообщает областное управление МВД.
Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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