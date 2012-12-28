Менеджер торговой сети тратил на букмекеров выручку из магазинов

Нанесенный его компании ущерб оценен в 780 тысяч рублей.



Следственное управление УМВД России по Липецку направило в суд дело бывшего менеджера компании по розничной продаже продуктов питания, обвиняемого в растрате. По данным следствия, 27-летний обвиняемый присвоил 780 тысяч рублей, принадлежащих его организации.Менеджер координировал работу 11 торговых точек и забирал из них выручку. Однако, как установило следствие, деньги он отвозил не в банк, а тратил на ставки.«Таким образом, обвиняемый используя свое служебное положение похитил путем присвоения 780 тысяч рублей. Со слов фигуранта деньги ему были нужны для ставок в букмекерской конторе, а личных сбережений на эти цели не хватало», — сообщает областное управление МВД.Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.