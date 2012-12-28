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636
сегодня, 15:10
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Липчанин в третий раз попался на пьяной езде

И теперь может сесть на три года.

В Липецке передано в суд уголовно дело в отношении любителя пьяной езды. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31 октября 2022 года приговором Липецкого районного суда мужчина был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но несмотря на это, он должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

В очередной раз пьяным за рулём мужчина попался на новогодних праздниках. 4 января 2024 года нетрезвый мужчина сел за руль принадлежащего его жене автомобиля, запустил двигатель и начал движение по бульвару Сергея Есенина в Липецке. Но в районе дома №5 машину остановили сотрудники ДПС, у которых вызвала подозрение его манера управления автомобилем.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

Теперь его действия квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. Санкция этой статьи — до трёх лет лишения свободы с лишением водительских прав до шести лет.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (10)

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Как гость
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Кузькин отец
32 минуты назад
"Бог любит троицу" - русская народная поговорка. Почему это не учитывают законодатели? Попался третий раз - конфискация авто (независимо от принадлежности) и пожизненное (!) лишение водительского удостоверения. Иначе - беда "не за горами".
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Ромашка
35 минут назад
Может - не может.
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Гость
36 минут назад
Во не смешно ГАИ так бы машину отжали а так ток закроют ,с приставкой Если :)
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123
42 минуты назад
Ключевое слово . может сесть . но его никто не посадит это факт
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Хорошо
54 минуты назад
Хоть дел не натворил!!!
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Александр
сегодня, 15:41
А лишнее транспортного средства в доход казино!!?
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Гулливер
сегодня, 15:35
Что значит может? Надо дождаться до случившегося в предыдущем посте с девочкой? Если это третий раз, значит он не исправим и должен быть изолирован от общества! Ну сколько можно?
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Правдоруб
сегодня, 15:29
На второй раз надо было уже пожизненно лишать прав .
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Гость
33 минуты назад
А без прав он за руль не сядет?
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Qwerty
сегодня, 15:27
Алкаша надо было сразу закрывать с конфискации авто , а не ждать пока он это повторит.
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