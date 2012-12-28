Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
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сегодня, 15:10
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Липчанин в третий раз попался на пьяной езде
И теперь может сесть на три года.
В очередной раз пьяным за рулём мужчина попался на новогодних праздниках. 4 января 2024 года нетрезвый мужчина сел за руль принадлежащего его жене автомобиля, запустил двигатель и начал движение по бульвару Сергея Есенина в Липецке. Но в районе дома №5 машину остановили сотрудники ДПС, у которых вызвала подозрение его манера управления автомобилем.
Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.
Теперь его действия квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. Санкция этой статьи — до трёх лет лишения свободы с лишением водительских прав до шести лет.
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