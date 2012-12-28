Липчанин в третий раз попался на пьяной езде

И теперь может сесть на три года.

В Липецке передано в суд уголовно дело в отношении любителя пьяной езды. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31 октября 2022 года приговором Липецкого районного суда мужчина был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но несмотря на это, он должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.В очередной раз пьяным за рулём мужчина попался на новогодних праздниках. 4 января 2024 года нетрезвый мужчина сел за руль принадлежащего его жене автомобиля, запустил двигатель и начал движение по бульвару Сергея Есенина в Липецке. Но в районе дома №5 машину остановили сотрудники ДПС, у которых вызвала подозрение его манера управления автомобилем.Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.Теперь его действия квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. Санкция этой статьи — до трёх лет лишения свободы с лишением водительских прав до шести лет.