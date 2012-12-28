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421
сегодня, 14:18
1

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 4 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». С неудобствами столкнутся жители 14 домов на трех улицах.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 81а, 83 по улице Московской, № 17 по проспекту Победы, №№ 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина. Воду для питья подвезут к домам № 77 по улице Московской, № 17 по проспекту Победы, № 26а по улице Мичурина. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

4 марта ремонт оборудования в тепловой камере на улице 8 Марта будет проводить липецкий филиал АО «Квадра». Подачу тепла временно – с 11:00 и до окончания работ – ограничат в домах №№ 3, 9, 13, 18, 20, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22/2, 22/3, 22/4, 24, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, №№ 7, 11 по улице Ворошилова, №№ 7, 9, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Льва Толстого, №№ 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26 по улице Горького, №№ 24а, 26, 26в, 28 по улице Советской.

Также 4 марта работы по установке приборов учета электроэнергии и ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

В промежутке с 09:00 до 17:00 для монтажа приборов учета будут отключат электричество на улицах Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменского, Красивой, Полунина, Шаумяна, Череповецкой, в садоводчествах «Металлург-3», «Монтажник». Время отсутствия электричества на этих участках для каждого домовладения не будет превышать трех часов.

С 07:30 до 08:00 для ремонтных работ на сетях обесточат в поселкн Дачном улицы Писарева и Центральную.

С 08:00 до 17:00 не будет света на улице Загородной, а с 09:00 до 17:00 – на улицах Крупской, Осипенко, Прокатной, Суворова – причиной отключения также станут плановые ремонтные работы на сетях.
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Комментарии (1)

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Гостья1
сегодня, 14:23
Понятнее читать информацию,когда обозначена улица с перечислением домов,а не сначала домов и затем улица.
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