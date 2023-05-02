Сегодня в Липецке: мастер-класс профессора, где студенту взять миллион и выставка за мир

Рассказываем всё необходимое про первый весенний понедельник года.

Весной погода стабильна

Если вам показалось, что у вас сломался термометр, не переживайте: это температура в Липецке держится на одном уровне уже четвёртый день подряд – от 0 до +2 градусов. Существенных осадков вновь не предвидится.







Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Мичурина, 26а, 28б, 28а, 28г, 28, 28в; Московской, 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 81а, 83; проспекте Победы, 17.

Отключение света

С 7:30 до 8:00 отключат электричество в посёлке Дачном на улицах Писарева и Центральной.

С 8:00 до 17:00 повернут рубильник на улице Загородной, а с 9:00 до 17:00 на улицах Крупской, Осипенко, Прокатной и Суворова.

С 9:00 до 17:00 возможно отключение до 3-х часов на улицах Басинского, Бахаева, дальней, Знаменского, Красивой, Полунина, Шаумяна, Череповецкой, в садоводчествах «Металлург-3» и «Монтажник».



Пробки

Весна пока лишь на календаре, а на улице – вполне зимняя дорога. А сегодня ещё и понедельник, так что заторы в городе гарантированы. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: во всяком случае, покажут, где пробки меньше.

Мастер-класс (12+)

В 11:00 в Детской школе искусств №3 (п-т Мира, 15-а) состоится мастер-класс Заслуженной артистки РФ, профессора Марины Бесценной из Астрахани.

Она даст уроки по направлениям: фортепиано соло, фортепианный дуэт, камерный ансамбль, концертмейстерский класс.







Организатором является липецкий Дом музыки. Вход свободный.

Двойная выставка (6+)

А в самом Доме музыки (ул. Осипенко, 18) сегодня можно посетить выставку двух художников.

Гостям представятся произведения искусства, которые дают возможность почувствовать связь с природой и увидеть прекрасное в самых обычных вещах. Будут представлены работы Светланы Пастуховой и Алексея Киселева.







Светлана Пастухова — талантливый художник-керамист, педагог, исследователь традиционной керамики Липецкой области, автор публикаций по керамике и педагогике, член арт-терапевтической ассоциации, участник художественных выставок, лауреат профессиональных конкурсов.

Алексей Киселев — художник-живописец, его картины отличаются уникальной атмосферой: в работах сочетаются гармония природы и мастерство автора.

Вход свободный.

Выставка за мир (6+)

В детской школе искусств №6 (проезд Сержанта Кувшинова, 4) работает выставка «Берегите мир в своих семьях» учащихся художественного отделения, которая посвящена Году семьи в России.

Тема семьи воспринимается юными художниками как самая чистая, светлая, она связана с особым теплым чувством родного дома, ощущением защищенности. На выставке зрителя ожидает разнообразие сюжетов и техник: портреты, пейзажи, натюрморты, многофигурные композиции, выполненные гуашью, акварелью, масляной пастелью. А объединяет все эти работы яркое, образное и непосредственное детское восприятие семьи и семейных ценностей.

Студенческий миллион

Липчане могут принять участие в конкурсе на получение грантов «Студенческий стартап» от Минобрнауки России , подать заявку можно до 15 апреля.

В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Подробная информация размещена на сайте.







В 2024 году по 1 млн рублей на реализацию своего проекта получат 2000 студентов. В прошлом году их было на 500 человек меньше, но среди победителей оказались и двое липчан: аспирант Элмаддин Мамедов представил проект для профилактики и лечения сахарного диабета, снижения избыточной массы тела, а также повышения ростостимулирующей активности семян сельскохозяйственных культур. Студент 4-го курса Даниил Аметов представил на конкурс идею конструктора малых архитектурных форм для городской среды, где вместо деталей – лавочки, кашпо, урны.

Школьников региона приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финграмотности и предпринимательству, которая в этом году проходит в четвертый раз.

Присоединиться к олимпиаде ученики 1-9 классов могут на портале «Учи.ру» с 1 по 31 марта. Прохождение всех заданий займет один час. Учащиеся разберутся, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки. Им предстоит построить город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством. Будут обсуждаться вопросы, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем.







В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах.

Липчане за пересдачу ЕГЭ

Идею пересдачи одного ЕГЭ в том же году поддерживают 76 % липчан.

Смысл предложения – разрешить выпускникам 11 классов пересдавать экзамен по одному предмету в том же году до окончания приемной кампании в вузах.

Женщины поддерживают инициативу президента чаще мужчин - 80 и 72% соответственно. «Волнение может повлиять на результаты экзамена, выпускник успокоится и в менее формальной обстановке всё сдаст — надо дать шанс школьникам!»







Против 9%. «Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мёртвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению!»

Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных, многие из которых считают, что следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы.

Дорогие липчане! Первый понедельник марта – тоже день тяжёлый. Ещё столько предстоит успеть на работе! Но переключать внимание тоже необходимо, лучше всего – на новости, которые вы давно привыкли искать на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, а сайт в очередной раз оправдает репутацию «электронного имени Липецка». Ждём вас снова и снова!