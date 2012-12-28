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147
57 минут назад

Весенняя стабильность: в Липецкой области снова без осадков и до +4

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем, осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью  — от -4 до -9, днем  — от -1 до +4 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от -6 до -8, днем  — от 0 до +2 градусов.

День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза. 

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