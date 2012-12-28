Весенняя стабильность: в Липецкой области снова без осадков и до +4

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем, осадков не ожидается.





Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -4 до -9, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от -6 до -8, днем — от 0 до +2 градусов.День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза.