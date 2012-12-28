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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: день рождения модной тусовки, «Слово пацана» и лекция Рюриковича

Представляем вам культурную программу первого уикенда весны.

Ветер

Погода в начале весны стабильна. В субботу и воскресенье ожидается одинаковая температура – от 0 до +2 градусов. В воскресенье будет чуть более ветрено, ветер достигнет 7-13 метров в секунду.

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Отключение воды

В субботу, 2 марта, с 10:00 до окончания ремонтных работ отключат холодную воду на бульваре Есенина, 3, 5 и на улице Катукова, 18.

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Отключение света

В субботний день в промежутке с 8:00 до 17:00 могут отключить электричество на срок до 3-х часов на улицах С.Шаумяна и Череповецкой.

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В воскресенье решили отдохнуть и коммунальщики: отключения воды и света не запланированы.

День рождения тусовки (16+)

Проекту Art-тусовка в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина исполняется 2 года. Праздничная тусовка состоится 2 марта в 18:15. В программе выступление rock-band «Папа и дочки», творческий диалог «Я на Art-тусовке», музыкальный слон «Баян48», а также музыкальное шоу Дмитрия Генералова с модным названием «Слово пацана». И, конечно. В 21:00 начнёт работу «Открытый микрофон», на котором по предварительной записи может продемонстрировать свои таланты любой желающий.

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Фото vk.com

Музыка развивает (6+)

Липецкая филармония продолжает священную миссию по культурному образованию самых маленьких слушателей.

2 марта в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоятся очередные занятия проекта «Музыка развивает». На уроке «Пробуждение природы» малыши будут осваивать креативное музыкальное движение и учиться чувствовать свое тело.

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Занятия состоятся в 11:00 и в 12:30.

12 саксофонов (12+)

Уникальную программу подготовили музыканты Большого ансамбля саксофонов «NOVO – 12».

В неподражаемой и оригинальной манере прозвучат чарующая Сюита из музыки к балету «Щелкунчик» и темпераментные «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь». Вам приходилось слышать величественную «Токкату и фугу ре минор» Баха в исполнении саксофонов? Или экспрессивную «Грозу» Вивальди из «Времен года»? А божественно красивую «Casta Diva» из оперы «Норма»? В программу включена также музыка и современных композиторов.

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Всё это можно услышать в «Унионе» 2 марта в 17:00.

«Сокровища волшебного колодца» (6+)

3 марта в 12:00 в «Унионе» опять ждут юного зрителя. К юбилею писателя-сказочника Павла Бажова Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижёр — Василий Моисеенко), народный ансамбль эстрадного танца «Ритм» имени заслуженного работника РФ Валерия Бурана и солисты филармонии покажут мюзикл по сказу «Синюшкин колодец».

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Эта красивая музыкальная сказка учит справедливости, честности, доброте и, конечно, вере в хорошее. Зрителей ждет история о Синюшке — загадочной бабке, которая обитает на болоте и хранит в своем глубоком колодце несметные земельные богатства: самородки и дорогие каменья. Владельцем этих сокровищ сможет стать только человек с чистой душой.

Фестиваль народного творчества (12+)

Десятки музыкантов, танцоров и представителей других жанров из разных областей приедут в Липецк, чтобы принять участие в IV Межрегиональном фестивале народного творчества «Золотая Липица».

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Он состоится 2 марта в Городском центре культуры (ул. Коммунистическая, 20), начало в 10:00. Вход свободный.

Беседы о важном (6+)

Любопытное мероприятие состоится 2 марта художественной «Галерее Назарова». В 15:00 здесь начнётся беседа с одним из наиболее известных искусствоведов Липецка Татьяной Нечаевой. Речь пойдёт о такой важнейшей теме, как творчество нашего земляка знаменитого художника Александра Сорочкина (1939-2014). Принять участие можно бесплатно.

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Картины Сорочкина сейчас как раз выставлены в галерее. Фото vk.com/nazarov.gallery

Корейское искусство от настоящего Рюриковича (12+)

Послушать умного человека можно будет и 3 марта в 15:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Знаток восточной культуры и преподаватель ЛГПУ Андрей Ломоносов прочитает лекцию «Искусство древней Кореи: Когурё, Пэкче, Силла». Речь пойдёт о трёх наиболее ранних царствах на Корейском полуострове, их произведениях искусства из керамики, бронзы и железа, а также распространению буддизма на территории Кореи с конца IV века, которое стало отправной точкой в развитии национальной художественной традиции последующего тысячелетия.

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Настоящее отчество Ломоносова – Рюрикович. И это не шутка. Фото vk.com/vbiblioteku

Киноклуб «Ностальгия» (12+)

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в Областной центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

2 марта в 17:00 состоится встреча, посвящённая творчеству выдающихся бельгийских режиссёров и сценаристов 2-кратных победителей Каннского кинофестиваля Жан-Пьера Дарденна и Люка Дарденна.

Зрителям покажут фильм «Два дня, одна ночь», снятый братьями в 2014 году. По сюжету судьба главной героини Сандры зависит от решения нескольких человек, вынужденных выбирать между ней и деньгами. Пытаясь склонить людей на свою сторону, она ищет в их сердцах то, что они, кажется, давно потеряли.

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Кадр из фильма

Кино

А ещё в ОЦКНТ покажут и фентези с видами Амстердама «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Режиссёр Деннис Ботс (12+)

Сеансы 2 марта начнутся в 12:00 и в 15:00, 3 марта в 15:00.

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Кадр из фильма

Энгел — застенчивая и неуклюжая девочка, которая никому не может отказать. Однажды она находит часы, которые могут исполнить любые желания и становится очень популярной в школе.

В ролях: Лиз Вергер, Лука Орландо, Мила ван Грёнгинен.

Бабий бунт и французская пижама

В липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 2 марта в 18:00 покажут комедию «Бабий бунт» (12+) по произведениям М. Шолохова, а 3 марта в 18:00 комедию положений «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+). Об этих спектаклях мы подробно рассказывали неоднократно.

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История про хама и попурри из Чехова

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 2 марта в 18:00 покажет спектакль История с м…» по «Провинциальным анекдотам» А.Ампилова (12+).

Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора. 

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3 марта в 18:00 на сцене спектакль «Пришёл! Увидел! Полюбил» (12+)

Это – собственная постановка театра, составленная из нескольких комедийных рассказов и пьес Великого Антона Павловича.

Финиш регулярного чемпионата (6+)

МХК «Липецк» проведёт заключительные матчи в регулярном первенстве НМХЛ.

Наша команда уже решила главную задачу и вышла в плей-офф, как и её соперники из саратовского «Кристалла». Но смысл поединков не только в том, чтобы лучше подготовится к главной части сезона – играм на выбывание. Липецк и «Кристалл» делят соответственно 8-е и 7-е места в турнирной таблице, при этом сохраняют шансы даже на 5-ю строчку. Рубиться в последних играх нужно крепко, чтобы подняться выше и избежать уже в 1/8 финала встречи с кем-то из лидеров дивизиона, что практически гарантирует вылет в первом же круге. Как говорится, позаботься сегодня о завтрашнем дне.

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2 и 3 марта игры будут начинаться в 13:00.

Дорогие липчане! Как видите, первые выходные весны обещают стать разнообразными и насыщенными. Возможно, вклад в вашу культурную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе мероприятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.

Выходные в Липецке
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Комментарии (1)

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Пацанки с г -48
сегодня, 09:18
Не надо нам Вашего блотняка,что там у нас с сельским хозяйством,к посевной готовятся,или как в телевизоре,только пиярятся.
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