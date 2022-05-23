Общество
476
47 минут назад
2
Знаете ли вы, что липецкую звезду видно из космоса
В Липецке четыре десятилетия назад был высажен геоглиф в виде звезды. Сейчас его видно даже из космоса. О том, где находится зеленая звезда, и какие еще геоглифы есть в Липецкой области сегодняшний материал рубрики #знаете ли вы.
Накануне 70-летия области региональное управление лесного хозяйства поделилось планами создания геоглифа в виде герба региона. Геоглиф, геометрический или фигурный узор из растений лесники высадят у Желтых Песков.
Размеры будущего геоглифа — 470 х 300 метров. Он будет состоять из более чем 53 тысяч деревьев, которые начнут сажать этой весной. Через несколько лет гербом можно будет любоваться с высоты птичьего полета. Осенью же он станет разноцветным: листья дуба красного обозначают красное поле герба, пожелтевшие листья липы — дерево, а сосновые иголки — зеленые семь холмов.
Будущий геоглиф у Желтых Песков далеко не первый в нашей области.
В 2022 году в Лебедянском районе были высажены деревья в виде герба Лебедяни — двух лебедей. Птицы, соединяющиеся клювами высажены из сосен, а образовавшаяся в середине фигура в виде сердца — из голубых елей. Размеры геоглифа 96 на 36 метров. Более трехсот саженцев елей лебедянскому энтузиасту, фермеру Владимиру Жемчужникову, выделило в рамках нацпроекта «Экология» Данковское лесничество.
Фото: leslipetsk.ru
Звезда Победы
В Липецке героглиф существует уже десятки лет. Пятиконечная звезда высаженная в парке Победы из сосен видна из космоса. Ее можно найти на спутниковых панорамах поисковиков. Этот геоглиф — самый таинственный. Тайна заключается в том, что неизвестно кому принадлежала идея его создания.
Датой создания парка считается 1973 год. Он задумывался к 30-летию Победы, и изначально назывался «Парк 30-летия Победы». К 1975 году парк уже был высажен. Но до той поры, как в парке появилась скважина для полива, часть деревьев засохла. Их меняли на другие. Пространства между деревьями зарастали сорняками. В парке часто паслись козы и даже коровы, причем даже в середине 80-х годов.
Вредил деревьям и человек. Ели не успевали подрасти, как жители примыкающих к парку 19-го и 15-го микрорайонов спиливали их к Новому году.
Хорошо помнит как создавался парк Победы бывший заместитель губернатора Михаила Наролина Валерий Бородин.
— Задумывался парк к 30-летию Победы. Он так и назывался «Парк 30-летия Победы». Создавался он трудно. Его продолжали создавать даже к 40-летию Победы и процесс шел всегда, даже в девяностые. Парк стал истинно всенародным. Деревья сажали жители окрестных микрорайонов, комсомольцы и пионеры, школьники и студенты. Инициатива же создания парка принадлежала Советскому райкому партии, поддерживал ее и председатель городского исполкома (в существующей системе власти — мэр, прим.ред) Николай Яхонтов. Первый секретарь Советского райкома Виктор Еремов — настоящий энтузиаст этой идеи. Он хлопотал вокруг парка не покладая рук. Помогал ему Алексей Малышев. Саженцы представляла, причем совершенно бесплатно, становлянская лесостепная станция «Мещерка». А потом появился и нормальный проект парка — его создал институт «Липецкгражданпроект». И хотя все происходило практически на моих глазах, кто именно придумал этот самый геоглиф – звезду я не помню. Ну кто-то из «Липецкгражданпроекта», кто же еще? — рассказал нам Валерий Бородин.
Конечно же, мы обратились «Липецкгражданпроект». Но даже старейшие его сотрудники не помнят, кому именно принадлежала идея геоглифа. Возможно, руководителю института и его душе Мирону Мордуховичу.
Но зато нам удалось найти упоминание о том, когда звезда задумалась. А родилась идея геоглифа вместе с тем самым проектом парка. В номере «Ленинского знамени» от 2 июня 1982 года опубликован план парка, который как раз и разработал институт «Липецкгражданпроект», а на нем — та самая звезда!
В заметке рассказывается, что ранее четкого плана парка не существовало, и лишь в 1982-м «Липецкгражданпроект» разработал проект и началось его воплощение.
«Специалисты второго отдела «Липецкгражданпроекта» Л.А. Лабок, Л.А. Долгих, И.В. Смирнов, представили на рассмотрение свой вариант будущей зоны отдыха горожан. И принят он был единодушно.
Парк Победы окружат жилые массивы 10, 19, 20, 21, 22, 23 микрорайонов и занимает он территорию 50 гектаров. Предусмотрено сооружение трех входов, у которых будут действовать киоски по продаже сувениров, газет, газированных напитков, и будут сооружены стоянки для автотранспорта… Следует отметить, что зеленые насаждения парка расположатся группами в свободной пейзажной планировке, отделять площадки различного назначения друг от друга, и создадут живописные группы в сочетании с зелеными газонами и цветниками», — писала газета в 1982 году.
В том же году работники НЛМЗ заготовили для парка саженцы серебристой и обыкновенной ели, туи, лиственницы, черемухи виргинской, красного дуба, березы и других деревьев.
Так что можно определить и возраст елей высаженных форме звезды — им примерно 40 лет.
«Кстати, деревья в парке разместятся так, что обеспечат во многих его местах не менее семи часов непрерывного солнечного облучения», — писало «Ленинское знамя».
Но вскоре в планы развития парка вмешалась перестройка. Хотя на его территории и были высажены культурные растения, как полноценный парк он приостановил свое развитие, став полудикой лесопарковой зоной, каким еще недавно в Липецке был, и частично остается «Молодежный парк». А по настоящему за парк Победы власти взялись в середине 90-х. Бурное его развитие случилось уже в XXI веке и сейчас это самый посещаемый парк Липецка.
0
0
0
2
0
Комментарии (2)