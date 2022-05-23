Знаете ли вы, что липецкую звезду видно из космоса

В Липецке четыре десятилетия назад был высажен геоглиф в виде звезды. Сейчас его видно даже из космоса. О том, где находится зеленая звезда, и какие еще геоглифы есть в Липецкой области сегодняшний материал рубрики #знаете ли вы .