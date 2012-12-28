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Происшествия
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сегодня, 12:59
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Не дождался соседей на разборки и поджег их автомобиль
Полицейские задержали 27-летнего жителя Хлевенского района, который поджег автомобиль соседей. Поджогу предшествовала ссора.
Полицейские выяснили, что пьяный хлевенец выяснял отношения с соседями и угрожал поджогом их автомобиля, если они не выйдут из дома на разборки.
Соседи благоразумно остались в доме, и тогда хлевенец облил их «ВАЗ-2110» горючей жидкостью и поджег. Машину владельцы потушили снегом и водой. Пламя все же успело повредить капот «ВАЗа» и часть моторного отсека, ущерб составил 3500 рублей.
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