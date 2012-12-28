Не дождался соседей на разборки и поджег их автомобиль

Полицейские задержали 27-летнего жителя Хлевенского района, который поджег автомобиль соседей. Поджогу предшествовала ссора.



ОМВД России по Хлевенскому району возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя. Мужчину задержали 29 февраля после поджога автомобиля соседей.

Полицейские выяснили, что пьяный хлевенец выяснял отношения с соседями и угрожал поджогом их автомобиля, если они не выйдут из дома на разборки.

Соседи благоразумно остались в доме, и тогда хлевенец облил их «ВАЗ-2110» горючей жидкостью и поджег. Машину владельцы потушили снегом и водой. Пламя все же успело повредить капот «ВАЗа» и часть моторного отсека, ущерб составил 3500 рублей.



