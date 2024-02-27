Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения
Происшествия
Водитель проволочил по проезжей части висящих на машине инспекторов ДПС
Происшествия
16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липецк-Грязи
Происшествия
Разгрузивший на ходу фуру со снегокатами и матрасами мужчина получил условный срок
Происшествия
В центре Липецка в водоотводной канаве нашли… диван!
Общество
Липчан предупреждают о новом мошенничестве под видом оплаты штрафов
Происшествия
С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды
Общество
На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб
Происшествия
Блондинки, за рублём!
Общество
Липецкая вечЁрка: почему расползается асфальт, старики-разбойники и снова о бане
Общество
Читать все
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
«Скидки на всё» обернулись 100-тысячным штрафом
Общество
С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды
Общество
Жители дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Общество
У отказавшегося от медосвидетельствания гонщика конфисковали «Киа Рио»
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летнего мужчину обвиняют в покушении на сбыт 24 килограммов мефедрона
Происшествия
Привет, весна: в Липецке 1 марта без осадков и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Общество
98
39 минут назад
2

Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец

Ассенизаторы срезали крышку колодца и регулярно сливают в него нечистоты.

На улице Коволева у остановки «Авторемзавод» в открытый черными ассенизаторами канализационный колодец провалился автомобиль

IMG_20240219_174052_resized_20240225_123127705.jpg+2024-02-27-09.18.02.jpg

«Неоднократно писали и жаловались открытый прямо на проезжей части колодец. Его люк срезали ассенизаторы,  сливающие фекальные нечистоты. В темноте колодец вообще не видно, так как там полностью отсутствует освещение. Незакрытый колодец имеет опасность для жизни и здоровья человека. Кроме того на остановке невозможно находится: у моего ребёнка, например, от запаха начинается рвота, а нам с этой остановке каждый день ездить в школу. После жалоб никаких действий не происходит и колодец  остается открытым», — рассказала GOROD48 липчанка Людмила, приложившая к своему сообщению фотографии ассенизаторов. Оказалась Людмила как в воду глядела: автомобиль влетел в колодец через день после ее жалобы.

IMG_20240201_123850_resized_20240225_123128500.jpg+2024-02-27-09.18.02.jpg

Еще до происшествия с машиной мы связались с «РВК-Липецк», где нам заявили об отсутствии полномочий, на привлечение черных ассенизаторов к ответственности, и переадресовали в полицию и к экологам. 

«Между тем предприятие на регулярной основе ведет работв по выявлению открытых колодцев на сетях и их восстановлению. Так, в районе остановки «Авторемзавод» водоканалом были организованы препятствия для доступа ассенизаторских машин к люкам. Мероприятия для недопущения слива стоков в данный колодец будут выполнены вновь.

Всего с начала года водоканал отремонтировал и закрыл 53 колодца. Сотрудники «РВК» проверяют водопроводные и канализационные колодцы самостоятельно, а также реагируют на каждое сообщение об отсутствии крышек – выезжают на место, устанавливают ограждение, а затем проводят восстановительные работы. Передать информацию об открытом колодце можно в контакт-центр компании по телефонам 23-60-48, *6048, а также с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте «РВК-Липецк». Если открытый люк не принадлежит водоканалу, то специалисты компании передадут информацию организации, которая его обслуживает», — сказано в официальном ответе «РВК» на наш запрос. Видимо, инцидент с автомобилем заставит энергетиков заделать колодец быстрее.

IMG_20240201_124046_resized_20240225_123128124.jpg+2024-02-27-09.18.02 копия.jpg

Информацию о месте постоянного слива нечистот мы передали в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
люк
черные ассенизаторы
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
сахаров
4 минуты назад
такой же люк на улице Студёновская напротив жк Парус
Ответить
Липчанин
11 минут назад
Такой же люк около въезда в Металлург 1 , постоянно там сливают отходы , обратите внимание , машина с надписью сток сервис
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru