В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
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39 минут назад
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Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Ассенизаторы срезали крышку колодца и регулярно сливают в него нечистоты.
«Неоднократно писали и жаловались открытый прямо на проезжей части колодец. Его люк срезали ассенизаторы, сливающие фекальные нечистоты. В темноте колодец вообще не видно, так как там полностью отсутствует освещение. Незакрытый колодец имеет опасность для жизни и здоровья человека. Кроме того на остановке невозможно находится: у моего ребёнка, например, от запаха начинается рвота, а нам с этой остановке каждый день ездить в школу. После жалоб никаких действий не происходит и колодец остается открытым», — рассказала GOROD48 липчанка Людмила, приложившая к своему сообщению фотографии ассенизаторов. Оказалась Людмила как в воду глядела: автомобиль влетел в колодец через день после ее жалобы.
Еще до происшествия с машиной мы связались с «РВК-Липецк», где нам заявили об отсутствии полномочий, на привлечение черных ассенизаторов к ответственности, и переадресовали в полицию и к экологам.
«Между тем предприятие на регулярной основе ведет работв по выявлению открытых колодцев на сетях и их восстановлению. Так, в районе остановки «Авторемзавод» водоканалом были организованы препятствия для доступа ассенизаторских машин к люкам. Мероприятия для недопущения слива стоков в данный колодец будут выполнены вновь.
Всего с начала года водоканал отремонтировал и закрыл 53 колодца. Сотрудники «РВК» проверяют водопроводные и канализационные колодцы самостоятельно, а также реагируют на каждое сообщение об отсутствии крышек – выезжают на место, устанавливают ограждение, а затем проводят восстановительные работы. Передать информацию об открытом колодце можно в контакт-центр компании по телефонам 23-60-48, *6048, а также с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте «РВК-Липецк». Если открытый люк не принадлежит водоканалу, то специалисты компании передадут информацию организации, которая его обслуживает», — сказано в официальном ответе «РВК» на наш запрос. Видимо, инцидент с автомобилем заставит энергетиков заделать колодец быстрее.
Информацию о месте постоянного слива нечистот мы передали в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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