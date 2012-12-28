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Происшествия
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сегодня, 17:17
35-летнего мужчину обвиняют в покушении на сбыт 24 килограммов мефедрона
Предполагаемого ярославского оптовика задержали в Липецкой области.
«По версии следствия, мужчина оборудовал в Липецкой области несколько тайников с синтетическим наркотиком общей массой около 24 килограммов для межрегиональных наркокурьеров среднего звена и розничных закладчиков, которые были задержаны в начале 2023 года при попытке забрать мефедрон. Наркотики предназначались для последующего сбыта в Московской области и Краснодарском крае», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Всего в преступной схеме участвовали шесть наркокурьеров в возрасте от 25 до 57 лет. Пятеро из них уже выслушали приговоры суда и отправились в колонии строгого режима.
Действия предполагаемого оптовика из Ярославля квалифицированы по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.
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