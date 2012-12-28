35-летнего мужчину обвиняют в покушении на сбыт 24 килограммов мефедрона

Предполагаемого ярославского оптовика задержали в Липецкой области.

В Липецкой области направлено в суд уголовное дело по обвинению 35-летнего жителя Ярославля в покушении на незаконный сбыт 24 килограммов мефедрона.«По версии следствия, мужчина оборудовал в Липецкой области несколько тайников с синтетическим наркотиком общей массой около 24 килограммов для межрегиональных наркокурьеров среднего звена и розничных закладчиков, которые были задержаны в начале 2023 года при попытке забрать мефедрон. Наркотики предназначались для последующего сбыта в Московской области и Краснодарском крае», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Всего в преступной схеме участвовали шесть наркокурьеров в возрасте от 25 до 57 лет. Пятеро из них уже выслушали приговоры суда и отправились в колонии строгого режима.Действия предполагаемого оптовика из Ярославля квалифицированы по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.