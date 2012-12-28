Липецкая вечЁрка: рожденные 29 февраля, машина в сугробе и диван в канаве

Сегодня, 29 февраля, в перинатальном центре весь день принимали роды, автомобиль улетел в сугроб, и при подготовке к паводку в канаве обнаружили диван.