В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
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сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: рожденные 29 февраля, машина в сугробе и диван в канаве
Сегодня, 29 февраля, в перинатальном центре весь день принимали роды, автомобиль улетел в сугроб, и при подготовке к паводку в канаве обнаружили диван.
— Роды такой процесс, который мы ни прогнозировать, ни отменить не можем. Если женщина начала рожать, она будет рожать. И мы ей в этом будем только помогать. Не принципиален день. Главное, чтобы все было хорошо с мамой и с ребенком, — рассказал акушер-гинеколог с 28-летним стажем Александр Ряховский.
Многие пациентки центра заранее знали, что родят 29 февраля, именно такую дату им предварительно ставили врачи. Хотя женщины до последнего надеялись, что роды случатся в другой день. Как бы то ни было сегодня у них самый счастливый день в году. А дни рождения детей можно отмечать и 1 марта.
Сегодня рано утром на кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Lada Xray» врезался в замерзший сугроб. Водитель машины получил травму. Необычное ДТП дало повод комментаторам поупражняться в остроумии.
— Что делал сугроб на дороге? — не понял Лип.
— Сугроб наградить, — предложил Кузькин отец.
— Сугроб спас столб от повреждений, — решила точка.
— Понаставят ледяных сугробов. Не пройти, не проехать, — возмутился Пассажир.
Стои добавить, что 28 февраля автоинспекторы зафиксировали 32 аварии. В одной из них пострадала 16-летня девушка, на дороге Липецк — Грязи сбил водитель автобуса. Девушку, после оказания помощи, отпустили домой.
В центре Липецка в водоотводной канаве нашли диван. Мягкую мебель обнаружили рабочие ООО «Промстройсервис». Эта компания помогает управлению благоустройства в подготовке города к прохождению паводка.
Зимой в Липецке выпало в два раза больше снега, чем за последние годы. Содержание воды в снеге выше нормы на 15%. Так что беспокоиться есть из-за чего. Вице-мэр Николай Дергунов сегодня посмотрел, как расчищают от мусора и поросли ручьи и водоотводные каналы.
В зону подтопления могут попасть территории Правобережного, Советского и Левобережного округов — более 900 частных домовладений с населением около трех тысяч человек.
— У 27 школы водоотвод весь забит мусором, — просигнализировал Манеж.
— Люди, которые живут рядом, сами все загадили. Потом будут жаловаться на кого угодно, только не на самих себя, — считает Как обычно.
По прогнозам синоптиков, ночью в Липецке от -4 до -6 градусов, а завтра днем уже до +2.
И обратите внимание, мошенники придумали новый способ развода доверчивых граждан. Жительница Липецка лишилась 44 тысяч рублей, после того, как перешла по ссылке отправленной ей мошенником. Тот заявил женщине в телефонном разговоре, что она нарушила правила дорожного движения и прислал ссылку для оплаты штрафа.
Не забудьте, что есть только три надёжных способа оплаты штрафов: лично в банке, на сайте Госуслуг и через личный кабинет в вашем банке.
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