Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды
Общество
Водитель проволочил по проезжей части висящих на машине инспекторов ДПС
Происшествия
В центре Липецка в водоотводной канаве нашли… диван!
Общество
16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липецк-Грязи
Происшествия
Липчан предупреждают о новом мошенничестве под видом оплаты штрафов
Происшествия
На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб
Происшествия
Следственный комитет займется проверкой схем работы самых проблемных УК Липецка
Общество
Блондинки, за рублём!
Общество
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
Читать все
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
«Скидки на всё» обернулись 100-тысячным штрафом
Общество
Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Общество
У отказавшегося от медосвидетельствания гонщика конфисковали «Киа Рио»
Происшествия
35-летнего мужчину обвиняют в покушении на сбыт 24 килограммов мефедрона
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: рожденные 29 февраля, машина в сугробе и диван в канаве
Общество
Привет, весна: в Липецке 1 марта без осадков и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Общество
278
сегодня, 20:24

Липецкая вечЁрка: рожденные 29 февраля, машина в сугробе и диван в канаве

Сегодня, 29 февраля, в перинатальном центре весь день принимали роды, автомобиль улетел в сугроб, и при подготовке к паводку в канаве обнаружили диван.

У врачей перинатального центра сегодня было много работы. Это для кого-то 29 февраля особенный или дополнительный день в году. А для акушеров-гинекологов обычный. Разве что на это день стараются не назначать плановые операции.

— Роды такой процесс, который мы ни прогнозировать, ни отменить не можем. Если женщина начала рожать, она будет рожать. И мы ей в этом будем только помогать. Не принципиален день. Главное, чтобы все было хорошо с мамой и с ребенком, — рассказал акушер-гинеколог с 28-летним стажем Александр Ряховский.

Многие пациентки центра заранее знали, что родят 29 февраля, именно такую дату им предварительно ставили врачи. Хотя женщины до последнего надеялись, что роды случатся в другой день. Как бы то ни было сегодня у них самый счастливый день в году. А дни рождения детей можно отмечать и 1 марта.

Сегодня рано утром на кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Lada Xray» врезался в замерзший сугроб. Водитель машины получил травму. Необычное ДТП дало повод комментаторам поупражняться в остроумии.

— Что делал сугроб на дороге? — не понял Лип.

— Сугроб наградить, — предложил Кузькин отец.

— Сугроб спас столб от повреждений, — решила точка.

— Понаставят ледяных сугробов. Не пройти, не проехать, — возмутился Пассажир.

Стои добавить, что 28 февраля автоинспекторы зафиксировали 32 аварии. В одной из них пострадала 16-летня девушка, на дороге Липецк — Грязи сбил водитель автобуса. Девушку, после оказания помощи, отпустили домой.

В центре Липецка в водоотводной канаве нашли диван. Мягкую мебель обнаружили рабочие ООО «Промстройсервис». Эта компания помогает управлению благоустройства в подготовке города к прохождению паводка.



Зимой в Липецке выпало в два раза больше снега, чем за последние годы. Содержание воды в снеге выше нормы на 15%. Так что беспокоиться есть из-за чего. Вице-мэр Николай Дергунов сегодня посмотрел, как расчищают от мусора и поросли ручьи и водоотводные каналы.

В зону подтопления могут попасть территории Правобережного, Советского и Левобережного округов — более 900 частных домовладений с населением около трех тысяч человек.

— У 27 школы водоотвод весь забит мусором, — просигнализировал Манеж.

— Люди, которые живут рядом, сами все загадили. Потом будут жаловаться на кого угодно, только не на самих себя, — считает Как обычно.

По прогнозам синоптиков, ночью в Липецке от -4 до -6 градусов, а завтра днем уже до +2.

И обратите внимание, мошенники придумали новый способ развода доверчивых граждан. Жительница Липецка лишилась 44 тысяч рублей, после того, как перешла по ссылке отправленной ей мошенником. Тот заявил женщине в телефонном разговоре, что она нарушила правила дорожного движения и прислал ссылку для оплаты штрафа.

Не забудьте, что есть только три надёжных способа оплаты штрафов: лично в банке, на сайте Госуслуг и через личный кабинет в вашем банке.
вечЁрка
високосный год
авария
паводок
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru