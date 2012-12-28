Происшествия
339
23 минуты назад
16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липец-Грязи
28 февраля автоинспекторы зарегистрировали 32 аварии, в одной из них пострадал человек.
По данным ГИБДД, девушка получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
«28 февраля на дорогах Липецкой области выявлены 4772 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные привлечен один водитель, за неиспользование ремней безопасности — 112.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксированы 4432 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зарегистрирован 31 факт механического столкновения автомобилей», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
0
0
0
0
0
Комментарии