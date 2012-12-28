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23 минуты назад

16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липец-Грязи

28 февраля автоинспекторы зарегистрировали 32 аварии, в одной из них пострадал человек.

Вчера около трех часов дня на дороге Липецк – Грязи в Грязинском районе 46-летний водитель автобуса сбил 16-летнюю девушку. 

По данным ГИБДД, девушка  получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

«28 февраля на дорогах Липецкой области выявлены 4772 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные привлечен один водитель, за неиспользование ремней безопасности — 112.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксированы 4432 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зарегистрирован 31 факт механического столкновения автомобилей», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
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