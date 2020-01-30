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Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Сегодня в Липецке: концерты, большой футбольный день и кому готовы платить по 100 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: концерты, большой футбольный день и кому готовы платить по 100 тысяч рублей
Липчан ждут концерты,спектакль, настольные игры и лекция о клещах.
Столбик термометра в Липецке поднимется вверх и покажет от 20 до 22 градусов. Днём пройдут кратковременные дожди.
Отключение воды
С 5 утра сидят без воды и продолжат испытывать неудобства вплоть до окончания ремонтных работ жители частного сектора на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полевой, Пугачева, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, переулка цветочного.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества из-за ремонтных работ жители улиц 78 квадрат, Академика В.М. Бехтерева, Буденного, Гвардейской, Индустриальной, Карбышева, Сырской.
А с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов для монтажа приборов учёта отключат свет на улицах Байкальской, Владивостокской, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Майской, Морской, Нектарной, Пришкольной, Уступной, Фурманова, Южной, в садоводчествах «Дачном», «Мечта», «Ударник».
Пробки
На мосту через Каменный лог на улице Терешковой в сторону Центрального рынка уже к 7 утра образовалась пробка бордового цвета. Лучше по возможности объехать этот участок. Мы сами узнали о заторе на «Яндекс-картах». Советуем всем пользоваться ими или аналогичными приложениями, чтобы выбирать оптимальные маршруты и не плодить проблемные места в городе.
Концерт в библиотеке (12+)
Серию концертов сегодня в Липецкой областной универсальной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) откроет в 17:00 выступление студентов колледжа искусств им. К. Игумнова.Своё музыкальное мастерство продемонстрируют ученики преподавателя Ольги Авдоухиной.
Любимые произведения классика
А в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 начнётся концерт, посвященный 180-летию со дня рождения Н.Римского-Корсакова.
Музыку великого композитора исполнит Липецкий духовой оркестр и приезжие солисты: тамбовчанка Ольга Монакова (гобой), белгородец Даниил Сафронов (тромбон), липчане Эвелина Збаражская (кларнет), Гегам Кроян (труба).
Липецкая государственная филармония приглашает сегодня в зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на виртуальный концерт.
Виртуальный – это значит, что изображение будет демонстрироваться на большом экране, а звук транслироваться через специальную профессиональную аппаратуру. Концерты некоторых известных музыкантов липчане могут увидеть только так.
Сегодня в 18:00 покажут выступление Равиля Ислямова (скрипка) и Александра Ключко (фортепиано) с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова(дирижёр Иван Никифорчин).
Провинциальные анекдоты (12+)
Сходить сегодня можно и в Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). В 19:00 покажут спектакль «История с м…» (из «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова.
Постановка по сценической дилогии советского драматурга Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты». Критики называют это произведение одним из лучших образцов сатиры 1960-х.
Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе гоголевского «Ревизора». Администратор провинциальной гостиницы выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора. Страсти накаляются после того, как парень сообщает своему обидчику, что он работает в столичной газете... С перепуганным до смерти администратором начинают происходить странные события...
Игромастер ждёт (16+)
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня будут играть.В 19:01 начнётся вечер настольных игр, где липчане смогут сполна оценить многообразие этого мира. Разобраться в правилах и хитросплетениях поможет специальный игромастер, который подскажет и научит.
Вход – любая бумажная купюра от 200 рублей.
Рассказ про кровопийц (6+)
Важное мероприятие состоится в 11:00 в Центральной детской библиотеке – информационный час «Осторожно, клещи!».
«Металлург» будет биться на вторую победу
А ещё сегодня – большой футбольный день. В 18:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» примет очередного соперника – «Краснодар-2».
Гости представляют одну из сильнейших в России футбольных Академий. Осенний турнир в подгруппе «Золото» выиграл как раз «Краснодар-2» и обеспечил себе, минимум, участие в стыковых матчах за выход в первую лигу. Но и «сталевары», накануне совершенно по делу обыгравшие одного из лидеров «Уфу» - 1:0, сейчас на кураже. Команда Сергея Машнина может красиво решить свои проблемы и подняться в середину турнирной таблицы, есть сумеет сегодня совершить второй подвиг.
Зарплата в четверть миллиона
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал тысячи рабочих вакансии в Липецке и выяснил, что на данный момент самую большую зарплату – в 125 тысяч рублей в месяц готовы платить менеджеру по продаже со знаниями английского языка. Соответствующее объявление размещено на сервисе.
На втором месте – вакансия инженера-геолога с зарплатой от 120 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы.
На третьем месте – менеджер по логистике с зарплатой от 100 тысяч рублей.
В рейтинг также вошли вакансии начальника строительного участка с зарплатой от 100 тысяч рублей и инженера-электрика с зарплатой от 90 тысяч рублей.
Дорогие липчане! Среда – разгар рабочей недели, но даже в этот день необходимо иногда переводить дух и делать паузы. Отличный способ – почитать новости на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. С нами вы будете в курсе всех событий, станете информированным человеком и интересным собеседником. Ждём вас на сайте снова и снова.
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