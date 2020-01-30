Сегодня в Липецке: концерты, большой футбольный день и кому готовы платить по 100 тысяч рублей

Липчан ждут концерты,спектакль, настольные игры и лекция о клещах.

Столбик термометра в Липецке поднимется вверх и покажет от 20 до 22 градусов. Днём пройдут кратковременные дожди.











С 5 утра сидят без воды и продолжат испытывать неудобства вплоть до окончания ремонтных работ жители частного сектора на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полевой, Пугачева, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, переулка цветочного.













С 9:00 до 17:00 останутся без электричества из-за ремонтных работ жители улиц 78 квадрат, Академика В.М. Бехтерева, Буденного, Гвардейской, Индустриальной, Карбышева, Сырской.













Концерт в библиотеке (12+)





Серию концертов сегодня в Липецкой областной универсальной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) откроет в 17:00 выступление студентов колледжа искусств им. К. Игумнова.Своё музыкальное мастерство продемонстрируют ученики преподавателя Ольги Авдоухиной.















А в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 начнётся концерт, посвященный 180-летию со дня рождения Н.Римского-Корсакова.











Музыку великого композитора исполнит Липецкий духовой оркестр и приезжие солисты: тамбовчанка Ольга Монакова (гобой), белгородец Даниил Сафронов (тромбон), липчане Эвелина Збаражская (кларнет), Гегам Кроян (труба).





Виртуальный – это значит, что изображение будет демонстрироваться на большом экране, а звук транслироваться через специальную профессиональную аппаратуру. Концерты некоторых известных музыкантов липчане могут увидеть только так.











Сегодня в 18:00 покажут выступление Равиля Ислямова (скрипка) и Александра Ключко (фортепиано) с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова(дирижёр Иван Никифорчин).





Провинциальные анекдоты (12+)





Сходить сегодня можно и в Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). В 19:00 покажут спектакль «История с м…» (из «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова.









Вход – любая бумажная купюра от 200 рублей.





Важное мероприятие состоится в 11:00 в Центральной детской библиотеке – информационный час «Осторожно, клещи!».





А ещё сегодня – большой футбольный день. В 18:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» примет очередного соперника – «Краснодар-2».









Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал тысячи рабочих вакансии в Липецке и выяснил, что на данный момент самую большую зарплату – в 125 тысяч рублей в месяц готовы платить менеджеру по продаже со знаниями английского языка. Соответствующее объявление размещено на сервисе.









