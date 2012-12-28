У 64-летней липчанки попросили в долг 340 000 рублей со взломанного аккаунта — она перевела

Просителям со взломанных аккаунтов липчане одолжили 340 000, 40 000 и 15 000 рублей.

Сразу нескольких человек обманули мошенники, связавшиеся с ними в мессенджерах от имени их коллег и знакомых.У 64-летней липчанки знакомая через мессенджер попросила в долг 340 000 рублей. Добрая женщина одолжила деньги. Но как оказалось, от имени знакомой писали мошенники, которые взломали её аккаунт.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, от имени той же знакомой через взломанный в мессенджере аккаунт обманули ещё и 49-летнюю женщину — она перевела мошенникам 40 000 рублей.По той же схеме обманули 41-летнюю женщину: с ней связались со взломанного аккаунта её коллеги. В долг «коллега» попросил 15 тысяч рублей — липчанка перевела деньги.