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Происшествия
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24 минуты назад
В рюкзаке предполагаемого закладчика нашли около килограмма синтетических наркотиков
По версии следствия, мужчина забрал их из тайника в лесополосе у села Частая Дубрава Липецкого района.
По версии следствия, через Telegram обвиняемый вступил в преступный сговор и решил участвовать в незаконном сбыте наркотиков в роли закладчика. От оператора ему поступили сведения о тайнике с наркотиками в лесополосе у села Частая Дубрава Липецкого района, которые он должен был забрать для их дальнейшего сбыта.
Мужчина нашел в лесополосе сверток, в котором было около килограмма смеси, содержащей синтетический психостимулятор — а-пирролидиновалерофенон. Наркотики он положил в рюкзак и направился к автомобильной дороге. По пути предполагаемого закладчика задержали полицейские. Во время личного досмотра у него обнаружили сверток с наркотиками.
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