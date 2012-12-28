В рюкзаке предполагаемого закладчика нашли около килограмма синтетических наркотиков

По версии следствия, мужчина забрал их из тайника в лесополосе у села Частая Дубрава Липецкого района.

В Липецкой области направлено в суд уголовно дело предполагаемого закладчика. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину, страдающего легкой умственной отсталостью, обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в особо крупном размере».По версии следствия, через Telegram обвиняемый вступил в преступный сговор и решил участвовать в незаконном сбыте наркотиков в роли закладчика. От оператора ему поступили сведения о тайнике с наркотиками в лесополосе у села Частая Дубрава Липецкого района, которые он должен был забрать для их дальнейшего сбыта.Мужчина нашел в лесополосе сверток, в котором было около килограмма смеси, содержащей синтетический психостимулятор — а-пирролидиновалерофенон. Наркотики он положил в рюкзак и направился к автомобильной дороге. По пути предполагаемого закладчика задержали полицейские. Во время личного досмотра у него обнаружили сверток с наркотиками.