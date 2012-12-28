Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
Общество
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сегодня, 22:11
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В столкновении четырех автомобилей пострадали два человека
ДТП произошло на проспекте Победы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на перекрёстке столкнулись четыре автомобиля.
В результате пострадали два человека.
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