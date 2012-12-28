В столкновении четырех автомобилей пострадали два человека

ДТП произошло на проспекте Победы.

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В результате пострадали два человека.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на перекрёстке столкнулись четыре автомобиля.

Сегодня в 21:40 на пересечении проспекта Победы и проспекта 60-летия СССР произошло массовое ДТП.