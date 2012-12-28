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сегодня, 22:11
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В столкновении четырех автомобилей пострадали два человека

ДТП произошло на проспекте Победы.

Сегодня в 21:40 на пересечении проспекта Победы и проспекта 60-летия СССР произошло массовое ДТП. 

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на перекрёстке столкнулись четыре автомобиля. 

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В результате пострадали два человека.


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Комментарии (3)

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Сначала новые
Вова
43 минуты назад
На этом перекрёстке постоянно находятся любители повернуть от дома 101 налево, к танку
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Не эксперт
сегодня, 22:30
Ужасно. Кто нарушил?
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Продавец ВУ
сегодня, 22:20
Оленей посчитали?
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