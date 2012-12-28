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258
23 минуты назад
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На площади Плеханова легковушка врезалась в подземный переход

Никто не пострадал.

Сегодня около 13:00 на площади Плеханова в Липецке столкнулись два легковых автомобиля, после чего одby  из них въехал в стены подземного перехода.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение правил проезда во время кругового движения.
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Комментарии (2)

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Правда
4 минуты назад
Бестолковое движение.Сделайте нормальные перекрёстки.Сколько будет аварий,каждый день.
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Правда
6 минут назад
Бестолковое движение.
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