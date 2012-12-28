На площади Плеханова легковушка врезалась в подземный переход

Никто не пострадал.

Сегодня около 13:00 на площади Плеханова в Липецке столкнулись два легковых автомобиля, после чего одby из них въехал в стены подземного перехода.Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение правил проезда во время кругового движения.