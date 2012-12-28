Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Происшествия
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23 минуты назад
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На площади Плеханова легковушка врезалась в подземный переход
Никто не пострадал.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение правил проезда во время кругового движения.
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