Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Общество
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42 минуты назад
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Сносом бани в Военном городке занялась прокуратура
За минувшие выходные здание было сильно разрушено.
— Прокуратура Липецкой области тесно взаимодействует по этому вопросу с управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Также проверку проводит территориальный отдел полиции.
Напомним, два года назад по программе приватизации городская администрация продала баню с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две многоэтажки. Но теперь оказалоcь, чтоб баню нельзя сносить.
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