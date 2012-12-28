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Общество
533
42 минуты назад
5

Сносом бани в Военном городке занялась прокуратура

За минувшие выходные здание было сильно разрушено. 

Прокуратура Советского района Липецка начала проверку по факту сноса бани-прачечной в военном городке, которая 20 февраля была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия Липецкой области. Но в минувшие выходные экскаватор несколько раз разрушал стены бани.

— Прокуратура Липецкой области тесно взаимодействует по этому вопросу с управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Также проверку проводит территориальный отдел полиции.

Напомним, два года назад по программе приватизации городская администрация продала баню с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две многоэтажки. Но теперь оказалоcь, чтоб баню нельзя сносить. 
баня
Военный городок
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Соня
2 минуты назад
После активистов за культурное наследие остаются только заросшие площади. Почему бы вам раньше не реконструировать её? Руины стояли столько лет. А когда хорошие хозяйственники взялись за дело, вы - палки в колеса вставляете. Таким образом всё заросло в Каменном логу. Приходите, убирайте поросли, очищайте русло реки Липовка и т.д. Только митинговать ловкие.
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Лиза
5 минут назад
Такое ощущение, что всё городское руководство совершенно не знает что в городе происходит.
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гостья
13 минут назад
если такой вызвали резонанс, видать кому-то нужно. ну какое там культурное наследие? Развалюха
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С Сокола
19 минут назад
Все уши прожужжали этой баней. Надоели уже. Ни кому была не нужна столько лет. Администрация продала ее больше года назад, а только неделю назад включили в список культурного наследия и запретили снос. Это какая то афера.
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Липчанка
11 минут назад
Верно пишите, ни кому была не нужна и в дальнейшем не будет нужна, будут руины этого культурного наследия стоять. А то что прокуратура подключилась это хорошо, пусть проверят. Сначала продали, а потом оказалось культурным наследием.
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Интересно
37 минут назад
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Липецка , не желает проверить прокуратура.
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Липчанин
26 минут назад
Крючкова скоро выйдет, надо замену ей найти в колонии
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Lex
10 минут назад
Крючкова скоро выйдет, надо замену ей найти в колонии Не скоро!
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