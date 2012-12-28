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Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
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34 минуты назад
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Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
«Установлено, что злоумышленник в марте 2023 года совершил несколько финансовых переводов с использованием электронных средств платежа члену международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*», — сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.
Иностранец был задержан на территории Липецкой области, следствие по его делу вело областное УФСБ.
*запрещенная в Российской Федерации международная террористическая организация.
Фото пресс-службы УФСБ по Липецкой области
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