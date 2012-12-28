Пьяный липчанин «заминировал» московское метро: в полицию он звонил с домашнего телефона
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Происшествия
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57 минут назад
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Несчастливая улица Елецкая: за день два пожара
Один случился утром, другой — днем.
Рано утром спасатели уже ездили на вызов в соседний дом. Там также горел чердак.
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