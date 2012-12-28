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481
57 минут назад
4

Несчастливая улица Елецкая: за день два пожара

Один случился утром, другой — днем.

Сегодня днем пожарным вновь пришлось выезжать на улицу Елецкую. В доме № 67 загорелся чердак. Причиной пожара, возможно, стало короткое замыкание. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал.



Рано утром спасатели уже ездили на вызов в соседний дом. Там также горел чердак.


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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
?
23 минуты назад
В один день, в соседних домах, оба пожара на чердаке - может это не проводка? А кому то надо искать в чем дело?
Ответить
Мурка
26 минут назад
Все из-за провайдеров. горят их сопли.
Ответить
Однако
49 минут назад
Может местный калдырь во всем виноват?
Ответить
.
37 минут назад
Может управляющим пора заняться делом и поменять проводку?
Ответить
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