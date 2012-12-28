Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
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Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Общество
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сегодня, 15:52
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Дерево повредило автомобиль возле платной парковки
Владелец автомобиля намерен судиться, чтобы компенсировать траты на ремонт.
Владелец машины вызвал полицию, чтобы зафиксировать повреждения. Он намерен судиться и взыскать причиненный ущерб.
Надо отметить, что машина стояла рядом со знаком «Платная парковка».
Напомним, плату за парковку в центре Липецка начнут взымать со 2 мая. Было ли дерево, от которого оторвалась ветка, засохшим, неясно, так как оно до сих пор не расцвело.
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