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сегодня, 15:52
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Дерево повредило автомобиль возле платной парковки

Владелец автомобиля намерен судиться, чтобы компенсировать траты на ремонт.

Сегодня на улице Желябова сломанная ветром крупная ветка дерева повредила капот автомобиля «Форд».

Владелец машины вызвал полицию, чтобы зафиксировать повреждения. Он намерен судиться и взыскать причиненный ущерб.





Надо отметить, что машина стояла рядом со знаком «Платная парковка».



Напомним, плату за парковку в центре Липецка начнут взымать со 2 мая. Было ли дерево, от которого оторвалась ветка, засохшим, неясно, так как оно до сих пор не расцвело.


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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Олег
7 минут назад
Это же чудо :Сухое миндальное Расцвело.
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ха
17 минут назад
лишь бы бабло рвать, а для этого ничего не предусмотрели, дай бог что бы человек отсудил поболее
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Иваныч
52 минуты назад
Водитель прав, хотите взыскать деньги за парковки ,тогда несите ответственность за сохранность транспорта.
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