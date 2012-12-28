Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцы пятиэтажек защитились баррикадой от хлынувшего через их дворы потока машин
Общество
Сбитый на пешеходном переходе мальчик находится в реанимации
Происшествия
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
Липецкая вечЁрка: снова воздушная тревога, поджог автомобилей и судьба собак
Общество
Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию
Общество
«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
Общество
Липецкий горсовет запускает процедуру выборов мэра
Общество
На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
Происшествия
Мальчика с ожогами из Липецка переправили на лечение в Нижний Новгород
Происшествия
«Подводной лодки «Липецк» уже нет, а боевой ледокол нам не помешает»
Общество
Читать все
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
Экономика
На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
Происшествия
С улицы Фрунзе на перекрестке с Советской допускается поворот налево
Общество
Бобр забрался в дыру на железной дороге
Общество
Спасатели предупредили липчан о сильном ветре
Общество
Председатель облсовета Владимир Сериков отвез в зону СВО груз на три миллиона рублей
Общество
Мальчика с ожогами из Липецка переправили на лечение в Нижний Новгород
Происшествия
Тело рыбака нашли на берегу
Происшествия
Статистика: в Липецкой области в марте дешевели яйца и дорожали экскурсионные туры
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
672
сегодня, 18:15

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова. Воду подвезут к дому № 119 по улице Московской. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах № 4а на площади Петра Великого, №№ 1, 1в, 38, 65, 65б по улице Калинина, №№ 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл.3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27, 27г, 29 по Боевому проезду, в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной. Машины с водой для питья будут находиться по адресам: площадь П. Великого, 4а, Боевой проезд, 27.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

19 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета – не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения – будут на улицах Добровской, Железногорской, Патриотической, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Володарского, Даргомыжского, Депутатской, Ковалева, Римского-Корсакова, Можайского, Новотепличной, Полевой, Пришвина, Пугачева, Цветочной, Арсеньева, Газина, Баумана, Литейной, Пожарского, Тамбовской, Ушинского, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, на площадях Заводской, Аксакова, в переулках Вишневом, Цветочном. 

В промежутке с 09:00 до 16:00 из-за монтажа приборов учета не будет света на улицах Московской, Ольховской. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, 78 квадрат, Индустриальную, Сырскую, Буденного, Алмазную, Центральную (в поселке Дачный), Кротевича, Вавилова, Гранитную, Новокарьерную, Урицкого, Шевченко. 

С 09:00 до 12:00 отключат электричество из-за ремонтных работ на сетях на улицах 8 Марта, Адамова, Крайней. 

отключения
0
0
1
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru