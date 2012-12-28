На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова. Воду подвезут к дому № 119 по улице Московской.С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах № 4а на площади Петра Великого, №№ 1, 1в, 38, 65, 65б по улице Калинина, №№ 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл.3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27, 27г, 29 по Боевому проезду, в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной. Машины с водой для питья будут находиться по адресам: площадь П. Великого, 4а, Боевой проезд, 27.После окончания работ возможно повышение мутности воды.19 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета – не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения – будут на улицах Добровской, Железногорской, Патриотической, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Володарского, Даргомыжского, Депутатской, Ковалева, Римского-Корсакова, Можайского, Новотепличной, Полевой, Пришвина, Пугачева, Цветочной, Арсеньева, Газина, Баумана, Литейной, Пожарского, Тамбовской, Ушинского, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, на площадях Заводской, Аксакова, в переулках Вишневом, Цветочном.В промежутке с 09:00 до 16:00 из-за монтажа приборов учета не будет света на улицах Московской, Ольховской.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, 78 квадрат, Индустриальную, Сырскую, Буденного, Алмазную, Центральную (в поселке Дачный), Кротевича, Вавилова, Гранитную, Новокарьерную, Урицкого, Шевченко.С 09:00 до 12:00 отключат электричество из-за ремонтных работ на сетях на улицах 8 Марта, Адамова, Крайней.